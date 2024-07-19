三得利角瓶聯名inari推蛋黃酥　LA ONE奶皇鹽之花誘人濃香

▲三得利角瓶聯名inari推酒香蛋黃酥。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋佳節將至，傳統蛋黃酥再次成為送禮首選。三得利角瓶與現代居酒屋inari合作，推出一款融合東方糕點與西方威士忌的創新蛋黃酥，為古老節慶點心注入新意；簡天才旗下LA ONE烘焙坊近期也針對中秋送禮，推出「鹽之花波蘿蛋黃酥」、「鹽之花奶皇流心酥」話題之作，近期也開放預訂。

新光三越A9的inari現代居酒屋聯名三得利，將旗下威士忌「角瓶」入餅，推出有大人威士忌滋味的蛋黃酥禮盒，使用經過角瓶威士忌浸泡醃漬的紅土醃漬鴨蛋黃，烘烤後呈現寶石般紅燦色澤，內餡以奶油炒製的酒香烏豆沙，擁有濃郁蛋黃與威士忌的麥芽香氣，為中秋糕點增香。

inari現代居酒屋Ｘ三得利角瓶KAKUBIN蛋黃酥禮盒現已開放預購，6顆售價899元。另門店也推出「夏酒祭」活動，從7／18至9／22期間有以角瓶威士忌為基底的特色調酒「玄米Highball」、「inari Passion」，7／21前點選指定餐點「山椒鹽雞軟骨」或「生牛肉塔塔」並拍照打卡，便招待經典與玄米角瓶 Highball 各一杯。

2023年獲米其林綠星的THOMAS CHIEN Restaurant，創辦人簡天才師傅將法式料理的廚藝因子注入至旗下LA ONE烘焙坊，今年中秋再推從熱銷款「鹽之花菠蘿蛋黃酥」，以法國T55小麥粉製成香酥菠蘿餅皮，包裹「鹹蛋仁」與奶油紅豆餡；另一款「鹽之花奶皇流心酥」則以港點奶皇流心蘇為靈感，經二次爐火烤焙，造就中心熔岩流沙多層次口感，外皮撒上法國海鹽甜鹹交錯，風味十足。

「鹽之花菠蘿蛋黃酥禮盒」一盒8入售價720元；「鹽之花奶皇流心酥禮盒」一盒8顆售價1,100元，目前也開始提供預購，9／1前預購可享買10送1優惠。

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