fb ig video ETtoday search mobile

伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰

>

▲▼伊能靜傳授「美胸保養術」。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

▲伊能靜呼籲女生好好照顧自己的胸部。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

56歲伊能靜駐顏有術，身材窈窕勻稱讓人羨慕，日前她在《小紅書》分享她的美胸保養術，獲得網友一致好評，她也對女生喊話：「胸部就是我們身體的一部分，好好的去照顧它，並不是為了要取悅誰。」

▲▼伊能靜傳授「美胸保養術」。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

▲▼伊能靜傳授「美胸保養術」。（圖／翻攝自小紅書／伊能靜）

▲把按摩胸部當作每日保養的一部分。

伊能靜分享，想要擁有美胸有兩個秘訣，第一就是藉由按摩來幫助血液循環，打開胸口的淋巴，建議搭配胸部專用的按摩油和美胸霜。

第二可以由吃方面著手，補充對胸部有益的食物，像是Omega3、6對胸部組成有好處，像是杏仁、鮭魚、核桃和豆類製品也好處多多，豆類是天然的蛋白質。像是卵磷脂和大豆異黃酮，可以幫助促進女性雌激素，另外還有山藥和青木瓜有能幫助豐胸，熟食的青木瓜效果比熟食來的好。

她也喊話女生：「胸部長在我們身上，它就是我們身體的一部分，好好的去照顧它，並不是為了要取悅誰」，同時她也點出兩大原因會影響胸部長不大，像是體質過冷，胸部大小和雌激素息息相關，若是身體太寒，雌激素也會跟著不穩定，這時很有可能會影響發育，女生記得不要喝太多冷飲，養成泡澡和泡腳的習慣更好，另外像是壓力過大也會使得神經紊亂，容易降低雌激素功能，就連卵巢、子宮都會受到影響。

關鍵字：

美胸, 伊能靜, 保養, 身材, 女性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

第一眼看到大手還是小手？　爆紅心測神準剖析目前內心狀態

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

周杰倫合體勞力士總裁　秀難買到的夯錶羨煞粉絲

想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」

想實現財務自由　先看看你是否有8種「變富體質」

舊牙刷別丟　沾沙拉脫輕刷鍊帶錶清潔溜溜 大谷翔平愛妻36,000元珠寶上身　葡萄造型露優雅品味 伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰 夏綠蒂公主帶貨力不輸媽媽凱特王妃！墨鏡搜尋激增350% 皮膚科醫師曝「3種黑眼圈」成因＋改善法！亂敷茶包小心更糟 馬來西亞國王近億元「錶王」珠寶錶閃爆　名錶戴不完洩富豪身家 跟著買就沒錯！開架藥妝店公開「熱銷洗髮精Top 5」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面