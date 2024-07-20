伊能靜傳授「美胸保養術」　喊話：女生照顧胸部不是為了取悅誰

▲伊能靜呼籲女生好好照顧自己的胸部。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

56歲伊能靜駐顏有術，身材窈窕勻稱讓人羨慕，日前她在《小紅書》分享她的美胸保養術，獲得網友一致好評，她也對女生喊話：「胸部就是我們身體的一部分，好好的去照顧它，並不是為了要取悅誰。」

▲把按摩胸部當作每日保養的一部分。

伊能靜分享，想要擁有美胸有兩個秘訣，第一就是藉由按摩來幫助血液循環，打開胸口的淋巴，建議搭配胸部專用的按摩油和美胸霜。

第二可以由吃方面著手，補充對胸部有益的食物，像是Omega3、6對胸部組成有好處，像是杏仁、鮭魚、核桃和豆類製品也好處多多，豆類是天然的蛋白質。像是卵磷脂和大豆異黃酮，可以幫助促進女性雌激素，另外還有山藥和青木瓜有能幫助豐胸，熟食的青木瓜效果比熟食來的好。

她也喊話女生：「胸部長在我們身上，它就是我們身體的一部分，好好的去照顧它，並不是為了要取悅誰」，同時她也點出兩大原因會影響胸部長不大，像是體質過冷，胸部大小和雌激素息息相關，若是身體太寒，雌激素也會跟著不穩定，這時很有可能會影響發育，女生記得不要喝太多冷飲，養成泡澡和泡腳的習慣更好，另外像是壓力過大也會使得神經紊亂，容易降低雌激素功能，就連卵巢、子宮都會受到影響。