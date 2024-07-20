朴寶英細間帶V領黑禮服秀性感　高允貞粉色禮服仙氣拉滿

記者李薇／台北報導

南韓第3屆「青龍系列大獎」在19日晚間登場，紅毯上星光熠熠，不少女星都穿得很仙氣，以下就盤點最美的幾位女星，包括：潤娥、朴寶英、高允貞都上榜，展現出絕美的好氣質。

＃朴寶英：BOUCHERON孔雀羽毛秀亮點

昨天憑藉《精神病房也會迎來清晨》拿下視后的朴寶英在紅毯上，身穿一套黑色深V細肩帶禮服，可愛甜美的長相展現出難得的性感，耳朵上配戴BOUCHERON的plume de paon孔雀羽毛耳環（售價707000元）以及同系列戒指（售價505000元），裝點精緻細節。

＃高允貞：Reem Acra粉色禮服仙氣滿分

向來給人清新純潔形象的高允貞在紅毯上，也以粉紅色的Reem Acra圓領削肩禮服，讓整個人的仙氣更提升，原本就白皙的肌膚看起來更如雪一樣潔淨，在領口與腰間裝飾珠寶設計，增添奢華細節，更顯得頗有貴氣感。

＃潤娥：Liz Martinez中空婚紗小露性感

從女團成員轉戰戲劇作品的潤娥這次換上Liz Martinez的婚紗禮服走上紅毯，獨特的愛心領設計，製造出宛如胸衣的效果，在胸下中央打造鏤空的三角形，禮服更利用布料設計出朵朵小花，半透膚材質更顯好身材。

＃韓孝周：Jenny Packham銀河好閃耀

昨天《Moving異能》獲得最大獎肯定，演員韓孝周在劇中與趙寅成搭擋夫妻，這次紅毯她選擇了Jenny Packham的銀白色亮片設計禮服，白色透膚的短袖紗質基底，運用大量的亮片點綴，在走動的時候隨著光影相當耀眼。