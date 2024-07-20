fb ig video ETtoday search mobile

底妝卡粉斑駁好尷尬！3款持妝神器爆汗出油都不怕

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季想要底妝持久，從妝前、粉底到定妝的步驟，每一項都關鍵，沒做好很可能就是脫妝的元兇，以下就盤點多款持妝度高的粉底，讓你在最精華的時刻不掉線。

＃BOBBI BROWN 霧光持久粉底液，30ml、售價2400元

BOBBI BROWN,Parnell,帕奈兒,sisley,,粉底液,持妝,。（圖／品牌提供）

提到BOBBI BROWN，很多人馬上連想到其乾肌救星冬蟲夏草精華粉底，細膩的光澤用過的人都愛上，但今年品牌再度挑戰油性肌膚的痛點，推出全新的霧光持久粉底液，比起市面上眾多的持妝粉底更加輕盈、薄透，不會讓肌膚有厚妝、悶感，同時又可以帶來高度遮瑕、超強控油的效果，維持一整天的透明貼膚，亞洲特調16個色選，讓粉底融膚度更加倍，零粉感的自然無瑕。

＃Parnell帕奈兒 積雪草精粹霧面氣墊，15g、售價790元

BOBBI BROWN,Parnell,帕奈兒,sisley,,粉底液,持妝,。（圖／品牌提供）

南韓可以說是氣墊百家爭鳴的領域，尤其是其藥妝通路，更是有琳瑯滿目的產品可以選，各種妝效、功能通通都有，在2019年創立的Parnell以純淨自然為訴求，推出霧面氣墊才預賣短短3小時內，就達到OLIVE YOUNG線上化妝品類別排名第一，現正登陸台灣開架，不僅帶來長效待機的持妝能力，內含的獨家積雪草麥盧卡蜂蜜因子，更是讓上妝達到立刻養膚效果。 

＃sisley 完美持久植物粉底液，30ml、售價3400元

BOBBI BROWN,Parnell,帕奈兒,sisley,,粉底液,持妝,。（圖／品牌提供）

以植物保養精粹為基底，sisley的粉底液擁有輕透潤膚的能力，同時又可以達到完美修飾的效果，全面無油的配方讓底妝可以更持久，搭配蕎麥與桃花萃取成分，讓底妝到晚上也不會因為出油暗沉，一整天明亮服貼。

►已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

►LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦

►超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

關鍵字：

BOBBI BROWN, Parnell, 帕奈兒, sisley, , 粉底液, 持妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

貓奴荷包要空了！超可愛貓咪指甲油細節滿滿　連顏色都是按照毛色調配 夏季衣物汗臭、泛黃洗不乾淨？5大妙招重現乾淨原型 日本便利商店推出「透明布丁」超神秘！連焦糖醬都沒有顏色 韓妞都在畫「淡顏妝容」學會了嗎？妝前乳取代粉底超重要 最容易背信忘義的三大星座！TOP 1容易受好奇心驅使忘記承諾 狂吃不胖的2個夏日食譜！備料超簡單、隨便拌一拌都美味又減脂 減少癌症、老人癡呆風險！營養師推薦超市就可以買到的抗發炎食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面