底妝卡粉斑駁好尷尬！3款持妝神器爆汗出油都不怕

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季想要底妝持久，從妝前、粉底到定妝的步驟，每一項都關鍵，沒做好很可能就是脫妝的元兇，以下就盤點多款持妝度高的粉底，讓你在最精華的時刻不掉線。

＃BOBBI BROWN 霧光持久粉底液，30ml、售價2400元

提到BOBBI BROWN，很多人馬上連想到其乾肌救星冬蟲夏草精華粉底，細膩的光澤用過的人都愛上，但今年品牌再度挑戰油性肌膚的痛點，推出全新的霧光持久粉底液，比起市面上眾多的持妝粉底更加輕盈、薄透，不會讓肌膚有厚妝、悶感，同時又可以帶來高度遮瑕、超強控油的效果，維持一整天的透明貼膚，亞洲特調16個色選，讓粉底融膚度更加倍，零粉感的自然無瑕。

＃Parnell帕奈兒 積雪草精粹霧面氣墊，15g、售價790元

南韓可以說是氣墊百家爭鳴的領域，尤其是其藥妝通路，更是有琳瑯滿目的產品可以選，各種妝效、功能通通都有，在2019年創立的Parnell以純淨自然為訴求，推出霧面氣墊才預賣短短3小時內，就達到OLIVE YOUNG線上化妝品類別排名第一，現正登陸台灣開架，不僅帶來長效待機的持妝能力，內含的獨家積雪草麥盧卡蜂蜜因子，更是讓上妝達到立刻養膚效果。

＃sisley 完美持久植物粉底液，30ml、售價3400元

以植物保養精粹為基底，sisley的粉底液擁有輕透潤膚的能力，同時又可以達到完美修飾的效果，全面無油的配方讓底妝可以更持久，搭配蕎麥與桃花萃取成分，讓底妝到晚上也不會因為出油暗沉，一整天明亮服貼。