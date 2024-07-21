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別到七夕才抱佛腳！送禮教科書先補起來　沒想法都瞬間靈感乍現

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

七夕即將到來，有沒有伴都可以提前準備驚喜，不管是讓另一半開心，還是讓關係更確定，都是很浪漫的紀念，以下就分享多款適合七夕的單品，男生們趕快先惡補起來！

＃DIOR 粉紅七夕千鳥格紋，必推MISS DIOR香精！

DIOR,LA MER,YSL,七夕,情人節,禮物,。（圖／品牌提供）

DIOR向來是男女送禮都很棒的選擇，每年更是會推出絕美的限量禮盒，2024年以超質感的粉紅色千鳥紋設計愛心禮盒，真的有夠粉嫩，限定櫃點購買兩件以上產品（含50ml以上保養或80ml以上香氛）就可以擁有，滿6000元再送限量花禮；當然最推薦就是「MISS DIOR香精」，是品牌亞洲冠軍香調之外，今年更是由「香氛天才」Francis Kurkdjian重新演繹的新氣息，持久度超狂，入了準沒錯！

＃LA MER 七夕限定心型禮盒，必買修護唇萃！

DIOR,LA MER,YSL,七夕,情人節,禮物,。（圖／品牌提供）

LA MER可以說是寵愛等級非常高的夢幻逸品，除了旗下經典乳霜是絕對必入之外，預算不多的心意也不要被埋沒，超推薦「修護唇萃」作為送禮單品，不僅守護對方細嫩的雙唇，更是可以當作約會唇彩使用，2024年全新推出共5色可以選，不僅是新品，更有超多用法，重點是3900元就可以入手，直接就有七夕限定心型禮盒，連包裝都顧滿，真的不能錯過。

＃YSL 奢金燦銀訂製心形禮盒，必買慾望巴黎淡香精－高奢領結版！

DIOR,LA MER,YSL,七夕,情人節,禮物,。（圖／品牌提供）

YSL酷甜風格總是年輕女孩的夢想，今年情人節讓男性們秀一波，不僅有超經典的奢華緞面絲絨唇膏推出銀色鏡面包裝的新款；熱賣多年的慾望巴黎淡香精更是推出高奢領結版，運用高級訂製服的絲緞布料綁出優雅蝴蝶結，立刻氣勢拉滿，香甜的花果氣息每個女生都很好駕馭，入手它再消費滿12000元，全套銀色愛心禮盒、銀色包裝袋、YSL化妝包通通都可以帶回家。

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關鍵字：

DIOR, LA MER, YSL, 七夕, 情人節, 禮物

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