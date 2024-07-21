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妝容總有隨便畫的潦草感？花小錢買好工具　妝容直接變大師級

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要擁有細膩的妝容表現，使用對的工具可以事半功倍，最近就有不少好用的彩妝器具，花少少的錢就可以達到高級感的妝容表現，絕對要入手。

＃ARTISAN by 1028 點彩腮紅刷 F23，售價280元

ARTISAN by 1028,1028,點胭脂,J-LIN,彩妝,工具,美妝。（圖／品牌提供）

今年腮紅回歸，除了大範圍的暈染可以展現出自然的妝感，其實局部點亮也很有氛圍感，可以更精確的掌握肌膚該澎起的部位，綜觀開架市面上腮紅刷型都偏大，這次終於有品牌推出比較細窄刷毛範圍的點彩腮紅刷，雙層毛流設計取粉更精巧，即使是超顯色腮紅也不容易失手，而且能讓上色的位置更準確，能讓妝容效果更提升。

＃點胭脂 一字粉底刷，售價280元

ARTISAN by 1028,1028,點胭脂,J-LIN,彩妝,工具,美妝。（圖／品牌提供）

粉底能夠持妝、輕薄，有沒有把粉底鋪勻是很重要的細節，繼粉底刮棒之後，點胭脂再度推出全新的一字粉底刷，使用毛鋒0.01mm頂級細光鋒纖維毛，比起刮棒更可以讓液態粉底更均勻平鋪在臉部肌膚，而且不容易受到臉部肌膚底下凹凸不平的骨骼影響，能沒有死角的讓粉底以最少的用量延展，後續再使用海綿拍實，能讓底妝更融膚。

＃J-LIN 柔緻之選1/6粉撲（三角粉撲*3），售價239元

ARTISAN by 1028,1028,點胭脂,J-LIN,彩妝,工具,美妝。（圖／品牌提供）

臉部擁有很多不同的角度與曲線，想要讓妝容在各種不同角度都可以完美覆蓋，擁有角度的海綿絕對是不可或缺的單品，尤其是角度尖銳的扇形粉撲，比起大角度更能夠深入鼻翼、嘴角等凹槽，細緻的氣孔不容易吸入過多的粉底，可以讓底妝均勻釋放在臉部肌膚，而且輕鬆就可以全臉上妝，完全不用大力硬壓，隙縫都完美遮蓋。

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