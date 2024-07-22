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換工作總是拿不定主意？1分鐘測出跳槽好機會

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

每個人在職場上都會有所歷練，隨著年齡的改變或是在不同崗位，都會有不同的想法，有些人積極找到適合自己的工作、有些人喜歡待在舒適圈，而你是哪一種呢？以下這個心理測驗，只要花費1分鐘，就可以測出你的跳槽好機會。

工作,電腦,電話,。（圖／達志示意圖）

Q：你和朋友一共四個人搭乘計程車，你會選擇坐在車上的哪個位子？

A.副駕

B.後排靠右

C.後排中央

D.後排靠左

A.副駕

選擇A的人你雖然對於現在的工作有些不滿意，但其實你在工作崗位上是很敬業的員工，長官也很喜歡你，加上你的個性懂得照顧別人，所以身邊同事都喜歡也信任你，要跳槽換工作會比較難，容易被現在的長官極力挽留。

B.後排靠右

選擇B的人其實你大有可為，因為你做事相當快速俐落，在你有想要換工作的念頭之前，其實早就已經有別家公司或是同事，在暗中調查你，甚至會主動獻出邀約，希望你過去幫忙，是你意料之外的事情，想換或者不換都在一念之間。

C.後排中央

選擇C的人的個性可能比較害羞內向，或是你才剛到公司任職沒有多久，能力還尚未完全展現出來，面對身邊的各種意見，比較傾向於「附議者」，不太會提出有主見的要求，個性比較隨波逐流的感覺。

D.後排靠左

選擇D的人，其實你對你現在的工作非常滿意，也許你是比較懂得取捨，理性知道自己想要什麼，加上做事認真負責，受到很多人的喜歡，而且對你讚譽有加，所以你幾乎沒有想要換工作的念頭。

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關鍵字：

工作, 跳槽, 換工作

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