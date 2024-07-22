今夏必備指甲彩繪元素！蝴蝶結、愛心、果凍風超可愛又降溫

記者李薇／台北報導 圖／cheicherin IG、nail.by.j__ IG

夏季手部的指甲彩繪，可以讓整體造型更加分，隨著Y2K風格的流行，可愛元素像是蝴蝶結、愛心都是少不了的經典圖騰，以下就統整三種不同的類型，絕對要收藏。

＃必Pick程度100%：蝴蝶結

今年蝴蝶結元素穿梭在各種女孩穿搭之中，指甲彩繪怎麼可能少得了，不管是直接指彩師手繪的方式、利用彩膠製作的立體圖案或是現成珠扣直接黏貼，都可以展現出很甜美的質感，加上淺粉紅、淺藍色之類的淡雅色系，更可以讓整體視覺更清新。

＃必Pick程度80%：愛心

提到少女感的元素，當然少不了愛心圖案，不管使珠光或是彩色的手繪風格，都可以立刻讓手指可愛度激增，想要平衡嫩度，加點銀飾閃鑽，肯定會更有大人味，亦或是不同跳色的包邊，也非常有精緻感，立刻很有高級的氛圍。

＃必Pick程度50%：果凍

夏季除了顏色淡雅，可以讓視覺更為清新，從日系的指彩也可以發現，透明果凍質感的圖案或是波紋，不僅能夠製造出好看的圖案，更是可以讓風格不會過滿、過多，反而很有降溫的冰塊視覺效果，像是立體菱格紋、沙灘貝殼、不規則圖案或線條，都是很常見的應用手法。