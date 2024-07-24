Lisa背過的同款精品包都被熱搜　LV、CELINE想跟著入手

文／LOOKin

BLACKPINK作為如今最頂尖火紅的女子團體，每位成員都透過自身自信獨特的魅力亮點在全球各地吸粉無數，尤其以精湛舞蹈實力聞名、團隊中公認的人氣成員Lisa近來也是話題不斷，除了個人Instagram粉絲數突破1億大關、前往巴黎為法國第一夫人的慈善演唱會帶來精彩的表演之外，更在與YG Entertainment結束長達7年的個人合約後，成立個人經紀公司「LLOUD」，並宣布加入美國索尼音樂旗下的「RCA」唱片公司，成為Christina Aguilera、Doja Cat和Britney Spears等天后級巨星的同門師妹，未來星途發展可謂是不可限量！

如果你平時就有在關注時尚潮流與相關議題的話，相信亦一定耳聞過Lisa在時尚圈強大的影響力。作為多家高級時裝屋欽點的代言人與品牌大使，Lisa總是在社群媒體上發布穿戴相關品牌單品的絕美穿搭照，不但吸引許多粉絲按讚討論，更讓同款商品瞬間被人們搶購一空，體現她強大的時尚號召力，而其中Lisa所背的精品包款更是許多時尚女孩們津津樂道、極想效仿入手的目標單品！所以今天LOOKin就要帶各位讀者來盤點近期Lisa愛用的Instagram同款精品包，追求時髦且想在本季購入It Bag的你絕對不能錯過！

Lisa愛用精品包品牌&Instagram同款包款推薦：

Louis Vuitton



Louis Vuitton Nano Speedy迷你金色手提包

▲Lisa近期私服都背LV包款。（圖／IG@lalalalisa_m，下同）

雖然從未正面回應與承認過，不過Lisa和LVMH集團三公子Frédéric Arnault間充滿神秘感的戀情誹聞，總能引起粉絲們對兩人感情狀態的揣測！不過從Lisa近來不管是在海島度假的休閒私服穿搭，抑或是出席各大時尚活動，她手上常常拎著LVMH旗下最知名的時裝品牌Louis Vuitton的包款，似乎好像可以看出兩人間的一些端倪？例如在27歲的生日派對上，Lisa便身著滿溢奢華氣息的Oscar de la Renta金色平口亮片禮服，加乘閃耀著光澤Monogram圖樣的小巧Louis Vuitton金色Nano Speedy手袋現身，打造出現場最璀璨亮眼的華麗派對造型！

Louis Vuitton Pic Trunk相機造型提包

要說到時尚圈的年度盛事之一，當然不能不提到巴黎時裝周了！而作為各個時尚品牌寵兒的Lisa，自然也不會錯過此次珍貴的機會。而她本次就驚喜現身Louis Vuitton 2024秋冬的大秀，以一件2018春夏系列的花卉刺繡長外套及與其產生強烈視覺對比的黑色皮革短褲形塑高雅和率性風格完美兼容的觀秀造型。而令時尚粉絲們瘋狂的是，Lisa還搭配了2024春夏推出、有著以經典Monogram帆布外殼與品牌Logo「鏡頭蓋」狀裝飾的Pic Trunk復古相機造型包，來為整體穿搭注入童趣氛圍的同時，亦為整體穿搭增添抓眼重點！

Louis Vuitton Around Me圓形手提包

同樣在2024秋冬巴黎時裝周現場，Lisa另一套造型則同樣選穿Louis Vuitton的繽紛色塊設計短洋裝，搭配品牌2024春夏系列的全新包款Around Me圓形手提包，流暢的圓形包身與一體式的弧形頂端手柄，讓整體造型盡顯摩登現代感。

Louis Vuitton Sunset丹寧帆布單肩包

而Lisa在參加偶像Taylor Swift的新加坡演唱會時，則選背描繪著Louis Vuitton標誌性Monogram的Sunset丹寧帆布包現身觀眾席，包款精緻打造的鎖扣與皮革背帶十分時髦，就算Lisa只以一身簡單的全黑網紗穿搭來做搭配，依然完美演繹酷帥辣妹面貌。

▲（左）Louis Vuitton Nano Speedy迷你金色手提包、（右）Louis Vuitton Pic Trunk相機造型提包，NT$322,000。（圖／Louis Vuitton）

▲（左）Louis Vuitton Around Me圓形手提包，NT$145,000、（右）Louis Vuitton Sunset丹寧帆布單肩包，NT$97,000。（圖／Louis Vuitton）

Celine

Celine Besace Clea握把手提包

作為Celine首位任命的「全球代言人」和靈感繆斯，Lisa在日常著裝上也總是選穿出自於品牌之手的系列單品，特別是她所背的包款，每每在Lisa於個人Instagram曬出後便會掀起海量討論及搶購風潮！而要提及Lisa近期最鍾情的Celine包款，當然莫不屬於小巧可愛的Besace Clea握把手提包了！絕不出錯的漆黑皮革與渾圓內斂的包身流露優雅質感，再加上綴於包款中間、品牌代表性的Triomphe凱旋門金屬釦環裝飾，不管是當作職場穿搭抑或晚宴派對等正式裝束的搭配包款，皆相當百搭合適。

Celine Tilly小牛皮腋下包

在Celine於泰國曼谷的開幕活動，Lisa身穿一套充斥狂野氣息的豹紋套裝搭配黑色膝下靴閃亮登場，而她隨性提著的Tilly黑色小牛皮提包吸引了眾多時尚粉絲們的視線，Tilly包款以硬挺的皮革面料加乘簡約圓潤的廓形盡顯時髦帥氣，且可調節式背帶的細節設計更解鎖多樣背法，完美適配各式迥異的穿搭風格。

Celine Ava Triomphe皮革半月包



若要說Lisa最常選背的Celine包款是什麼的話，那莫非是有著流暢廓形的Ava Triomphe皮革半月包！作為融合品牌極簡美學和精緻工藝的體現手筆，平時只要隨興搭配西裝套裝或襯衫，便能簡單打造出饒富獨特魅力的都會女子形貌！而如果你追求更輕鬆、貼近日常私服的穿衣選項，亦不妨像Lisa一樣選穿如短版T恤加乘印花裙裝，滿溢浪漫典雅氣質的穿搭依舊不減Ava Triomphe包款乾淨俐落的酷帥個性，反而更增瀟灑氛圍。

Celine Héloïse焦糖色皮革肩背包

去年才甫剛推出Héloïse肩背包，也在Lisa上身演繹後也跟著一炮而紅。延續近年來盛大回歸的大包風潮，以柔軟的焦糖色Triomphe壓紋皮革製成Héloïse包款以極大的容量，在保有實用性的同時，卻不失細膩高級質感，散發法式率性氛圍的時尚精隨，是時髦女孩們日常包款配戴的最佳選擇！

▲（左）Celine Besace Clea握把手提包，NT$95,000、（右）Celine Tilly小牛皮腋下包，NT$83,000。（圖／Celine）

▲（左）Celine Ava Triomphe皮革半月包，NT$85,000、（右）Celine Héloïse焦糖色皮革肩背包，NT$120,000。（圖／Celine）

Loewe



Loewe Dice Pocket水藍企鵝骰子包、Slit草編迷你水桶包

熱愛海島度假的Lisa，在出遊時往往以充滿美式甜辣風格的造型示眾，而極具自由活潑特質的Loewe系列包款便是她最愛的選擇之一！近期Lisa度假就分別背了Loewe印刷著可愛企鵝圖像的Dice Pocket水藍色骰子包，與由拉菲草編織而成的Slit草編迷你水桶包，兩種包款除皆發散著愜意的度假氛圍外，包款空間也非常充裕，放下日常必備小物和私人貴重物品都綽綽有餘，兩款都是兼具活力質感以及實用性的度假包款。

▲（左）Loewe Dice Pocket水藍企鵝骰子包，NT$37,000、（右）Loewe Slit草編迷你水桶包，NT$42,000。（圖／Loewe）

Dior



Dior Lady D-Joy羊皮配心形壓紋迷你手提包

說到Dior，人們首先聯想到的BLACKPINK成員應該是富含女性溫婉氣質的Jisoo，但殊不知Lisa日前在參與由法國第一夫人舉行的《Le Gala des Pièces Jaunes》慈善晚宴上，除了同框巨星蕾哈娜外，也以一襲Dior的白色褲裝套裝，搭配紅色心形壓紋皮革精細打造成的Lady D-Joy手提包現身晚宴現場。不同於演唱會舞台上氣場全開、熱力四射的女戰士鎧甲造型，Lisa用紅白兩種截然不同的色彩打造搶眼的晚宴造型，展現知性成熟的法式淑女風采。

▲Dior Lady D-Joy羊皮配心形壓紋迷你手提包，NT$110,000。（圖／Dior）

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