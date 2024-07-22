fb ig video ETtoday search mobile

根本超神「換頭術」！彩妝師手把手教遮凹陷淚溝　1秒澎彈視覺年輕10歲

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

女孩的臉部肌膚當然會有點瑕疵，黑眼圈、痘疤、眼袋或是各種凹陷暗沉，遮瑕絕對是很重要的步驟，彩妝師Alice就用超簡單的方式，教妳用一盤遮瑕膏，就可以輕鬆解決各種肌膚狀況，而且手殘人都可以輕鬆學會。

＃遮淚溝凹陷

A.M Fairyland（圖／品牌提供）

臉部常常有法令紋、眼袋或是淚溝的凹陷處，Alice就建議可以使用較淺色調的遮瑕膏，直接在眼下淚溝最深的地方，使用鮭魚粉或是淺膚色，先用刷具沾取之後、在手上勻掉過多的遮瑕膏，直接沿著八字的曲線按壓，立刻年輕10歲的感覺。

＃遮烏青黑眼圈

A.M Fairyland（圖／品牌提供）

一般黑眼圈都是呈現灰青色，利用遮瑕膏層層堆疊再多，都有發青感，Alice就建議，這時只要用「鮭魚粉」校色，就可以達到事半功倍的效果，用刷具沾取之後，在手上稍微勻一下、讓膏體更均勻覆蓋在刷毛，然後直接點拍在眼下陰影，即可讓眼妝看起來更乾淨。

＃遮過敏泛紅

A.M Fairyland（圖／品牌提供）

現代人很多都有敏感肌問題，每次都要用厚粉遮蓋才能讓底妝更乾淨，但其實Alice就推薦，利用互補色的概念，使用帶有淡淡酪梨綠色調的遮瑕膏，輕薄少量的打在泛紅位置，就可以立刻達到修飾的效果，甚至後續連底妝都不見得需要，就能夠快速完妝。

【推薦單品】

＃A.M Fairyland 濾鏡光雙效遮瑕盤－小酪梨盤，5.2g、售價920元

A.M Fairyland（圖／品牌提供）

專為台灣女生設計的濾鏡光雙效遮瑕盤，一盤就可以解決所有肌膚瑕疵困擾，修容、提亮一次到位，而且膏體潤澤好推，即使用在細紋較多的地方，也不會卡粉積線，精準調色不需要再自己動手，一抹就可以輕鬆美肌隱形，尤其是泛紅肌膚更要入手，以市面上較少出現的綠色遮瑕，不僅可以快速校正泛紅，更可以當作底妝，簡直敏感痘痘人必備神器。

＃I’M MEME 我愛神力遮瑕膏，4.5g、售價350元

A.M Fairyland（圖／品牌提供）

想要快速完妝的高遮瑕力單品，I’M MEME推出3個不同顏色的我愛神力遮瑕膏，棒狀設計甚至可以直接當底妝、修容使用，輕盈柔霧粉體讓妝感更加自然，水潤貼膚的薄膜科技，更可以帶給肌膚細緻服貼的妝容效果。

►已讀不回、手機沒電哪種最焦慮？超準心測客觀分析個性

►LE LABO香水平替款被發現！價差超過7500元的平價好物推薦

►超準！南韓氣球戀愛心理測試　了解自我個性與適合的另一半

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：

A.M Fairyland, I’M MEME, 遮瑕膏, 遮瑕, 彩妝, 粉底, Alice

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

日幣創新低！CHANEL蛋蛋香水現省1500元、SABON磨砂膏半價差超多

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

超小氣三大星座男！TOP 1省就算還要佔點小便宜才夠

貓奴荷包要空了！超可愛貓咪指甲油細節滿滿　連顏色都是按照毛色調配 夏季衣物汗臭、泛黃洗不乾淨？5大妙招重現乾淨原型 日本便利商店推出「透明布丁」超神秘！連焦糖醬都沒有顏色 韓妞都在畫「淡顏妝容」學會了嗎？妝前乳取代粉底超重要 最容易背信忘義的三大星座！TOP 1容易受好奇心驅使忘記承諾 狂吃不胖的2個夏日食譜！備料超簡單、隨便拌一拌都美味又減脂 減少癌症、老人癡呆風險！營養師推薦超市就可以買到的抗發炎食物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面