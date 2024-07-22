根本超神「換頭術」！彩妝師手把手教遮凹陷淚溝　1秒澎彈視覺年輕10歲

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

女孩的臉部肌膚當然會有點瑕疵，黑眼圈、痘疤、眼袋或是各種凹陷暗沉，遮瑕絕對是很重要的步驟，彩妝師Alice就用超簡單的方式，教妳用一盤遮瑕膏，就可以輕鬆解決各種肌膚狀況，而且手殘人都可以輕鬆學會。

＃遮淚溝凹陷

臉部常常有法令紋、眼袋或是淚溝的凹陷處，Alice就建議可以使用較淺色調的遮瑕膏，直接在眼下淚溝最深的地方，使用鮭魚粉或是淺膚色，先用刷具沾取之後、在手上勻掉過多的遮瑕膏，直接沿著八字的曲線按壓，立刻年輕10歲的感覺。

＃遮烏青黑眼圈

一般黑眼圈都是呈現灰青色，利用遮瑕膏層層堆疊再多，都有發青感，Alice就建議，這時只要用「鮭魚粉」校色，就可以達到事半功倍的效果，用刷具沾取之後，在手上稍微勻一下、讓膏體更均勻覆蓋在刷毛，然後直接點拍在眼下陰影，即可讓眼妝看起來更乾淨。

＃遮過敏泛紅

現代人很多都有敏感肌問題，每次都要用厚粉遮蓋才能讓底妝更乾淨，但其實Alice就推薦，利用互補色的概念，使用帶有淡淡酪梨綠色調的遮瑕膏，輕薄少量的打在泛紅位置，就可以立刻達到修飾的效果，甚至後續連底妝都不見得需要，就能夠快速完妝。

【推薦單品】

＃A.M Fairyland 濾鏡光雙效遮瑕盤－小酪梨盤，5.2g、售價920元

專為台灣女生設計的濾鏡光雙效遮瑕盤，一盤就可以解決所有肌膚瑕疵困擾，修容、提亮一次到位，而且膏體潤澤好推，即使用在細紋較多的地方，也不會卡粉積線，精準調色不需要再自己動手，一抹就可以輕鬆美肌隱形，尤其是泛紅肌膚更要入手，以市面上較少出現的綠色遮瑕，不僅可以快速校正泛紅，更可以當作底妝，簡直敏感痘痘人必備神器。

＃I’M MEME 我愛神力遮瑕膏，4.5g、售價350元

想要快速完妝的高遮瑕力單品，I’M MEME推出3個不同顏色的我愛神力遮瑕膏，棒狀設計甚至可以直接當底妝、修容使用，輕盈柔霧粉體讓妝感更加自然，水潤貼膚的薄膜科技，更可以帶給肌膚細緻服貼的妝容效果。