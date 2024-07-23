彩色眼線更時髦！極細筆芯新手也不怕畫出兩條毛毛蟲

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

比起黑色眼線，彩色的眼線更可以帶出眼神的溫柔感，以下就有不少品牌最近都推出了多彩的單品，想要來點不一樣，絕對要試試看。

＃ADDICTION 魅癮持色眼線液筆（珠光），售價900元

想要擁有不一樣的眼妝氛圍，專業彩妝品牌總是能滿足需求，來自日本的ADDICTION推出魅癮持色眼線液筆（珠光）總共推出9個色調，酒紅、粉紫、橘黃、橄欖綠通通都有，部分4款更是限定色，不管是畫上眼線還是臥蠶打亮，都可以直接滿足，而且眼影只要簡單大地色，利用彩色眼線更可以展現出可愛的質感，在日本絕對是大人氣。

＃RMK 立體深邃眼線筆，售價1100元

比起眼線液筆，眼線筆對於新手來說更好描繪，搭配這次以亞利桑那州為靈感的秋季彩妝，RMK也發布全新的立體深邃眼線筆色選，柔滑筆芯描繪內眼線也很好施力，雙頭設計另一邊則是削尖的海綿頭，用來拉長眼線或是改變粗細都非常好用，不需要髒手也可以輕鬆暈染，像是酒紅、灰色或是限定金屬橘紅，每一款都是實搭又時髦的色選。

＃1028 狙擊手速乾抗暈眼線膠筆，售價350元

一次推出3款常用色選曜岩黑、布朗棕、冷杉棕的眼線膠筆，採用1.5mm的細緻柔滑筆芯，再也不怕眼線變超粗毛毛蟲，可以精準填補睫毛縫隙，描繪出柔和的眼線質感，速乾質地更是可以維持一整天的完美妝感，高度顯色不落漆，就算是新手也可以擁有不斷電眼妝，簡約的包裝設計，極巨文青質感，收納在化妝包也好看。