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歐美都在瘋「果昔保養法」！無腦護膚、秒速美肌當然超香

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記者李薇／台北報導　圖／mediheal_official IG、abib.official IG、品牌提供

外出旅行當然要玩到最後一刻，回飯店洗澡護膚絕對要秒速完成，不想瓶瓶罐罐的多步驟程序，那絕對要試試風靡歐美的「果昔保養法」，一壓、二混、三上臉，根本不費吹灰之力就可以擁有完美好膚況，隔天上妝超服貼，拍美照留念完全無縫接軌。

醉象,Bifesta,碧菲絲特,卸妝,洗臉,保養。（圖／品牌提供）

歐美女孩超流行的醉象「果昔保養法」概念超簡單，只要具備基礎水飽飽維他命B5保濕精華、多胜肽緊緻抗老霜兩款單品，就可以在早晚針對不同狀態，提供完美的養護步驟，早上加入維他命C活膚日間精華、晚上晚安多酸調理精華，3款單品都各壓一下，直接雙手混合，塗抹上臉，有夠簡單。

醉象,Bifesta,碧菲絲特,卸妝,洗臉,保養。（圖／品牌提供）

看準年輕世代保養講求高速效率，醉象更推出迷你套裝7.0，售價2400元，直接幫妳把旅行保養包收納帶好，一組帶出門方便又不用想，超適合出國累到不行的無腦保養，精準調理出細嫩發光好膚質，立刻手刀去試。

醉象,Bifesta,碧菲絲特,卸妝,洗臉,保養。（圖／品牌提供）

當然保養最重要的一步「清潔」也是不能呼略的重要程序，懶得眼唇臉部分開、還要洗臉，Bifesta碧菲絲特即淨卸妝棉一張直接解決到位，而且還可以針對不同肌膚問題，進行更貼近需求的呵護，用完臉部肌膚清爽保濕，完全不會乾澀油膩。

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關鍵字：

醉象, Bifesta, 碧菲絲特, 卸妝, 洗臉, 保養

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