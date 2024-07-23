有效解決日曬毛躁！夏季「護髮熱銷排行榜」一次公開

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日艷陽高照，髮絲日曬後常會缺水、毛躁，根據藥妝龍頭屈臣氏統計，護髮類產品以「保濕修護」效果最受重視，而帶有舒適香氣的護髮產品，在容易產生惱人異味的夏天也備受消費者青睞，屈臣氏護髮熱銷排行榜一次看。

#第1名 FINO高效滲透護髮膜230g（沖洗型）



含蜂王乳菁華EX 、海藻糖、山梨醇菁華、植物固醇衍生物等7種頂級美容精華液成分，能從髮根深入滲透到髮梢，撫平受損髮絲紋理，呈現柔順髮質。

#第2名 多芬結構修護高效安瓶髮膜 8X3ml+8X12g

添加純度98%高效修護胺基酸與百億膠原蛋白分子，並採用專利髮結構修護科技，強化脆弱髮纖維結構，精準修護提高髮絲防禦力。

第3名 潘婷PRO-V高濃保濕髮膜 密集修護型12mlX8

添加角鯊烷、泛醇、脂醇、組氨酸及玻尿酸等5大精選成分，密集修護滋潤髮芯，使頭髮長效保持水潤。

#第4名 魅尚萱 完美修護護髮精油 80ml

以7種黃金比例植萃精油，有效修復受損髮，改善分岔斷髮，搭配調香師精心調製設計的純淨白花療癒香氣。

#第5名 CELLUVER 韓方摩洛哥養髮香氛護髮油（免沖洗）紗凝光年 100ml

高比例添加韓方養髮黑三素，豐富胺基酸、角蛋白滋養髮根改善斷裂分岔，八大頂級果油深層滋養，並注入法國頂級香水，多層次的調香舒適好聞，讓人放鬆心情。