fb ig video ETtoday search mobile

有效解決日曬毛躁！夏季「護髮熱銷排行榜」一次公開

>

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日艷陽高照，髮絲日曬後常會缺水、毛躁，根據藥妝龍頭屈臣氏統計，護髮類產品以「保濕修護」效果最受重視，而帶有舒適香氣的護髮產品，在容易產生惱人異味的夏天也備受消費者青睞，屈臣氏護髮熱銷排行榜一次看。

▲▼護髮熱銷排行榜。（圖／品牌提供）

#第1名 FINO高效滲透護髮膜230g（沖洗型）

含蜂王乳菁華EX 、海藻糖、山梨醇菁華、植物固醇衍生物等7種頂級美容精華液成分，能從髮根深入滲透到髮梢，撫平受損髮絲紋理，呈現柔順髮質。

▲▼護髮熱銷排行榜。（圖／品牌提供）

#第2名 多芬結構修護高效安瓶髮膜 8X3ml+8X12g

添加純度98%高效修護胺基酸與百億膠原蛋白分子，並採用專利髮結構修護科技，強化脆弱髮纖維結構，精準修護提高髮絲防禦力。

▲▼護髮熱銷排行榜。（圖／品牌提供）

第3名 潘婷PRO-V高濃保濕髮膜 密集修護型12mlX8

添加角鯊烷、泛醇、脂醇、組氨酸及玻尿酸等5大精選成分，密集修護滋潤髮芯，使頭髮長效保持水潤。

▲▼護髮熱銷排行榜。（圖／品牌提供）

#第4名 魅尚萱 完美修護護髮精油 80ml

以7種黃金比例植萃精油，有效修復受損髮，改善分岔斷髮，搭配調香師精心調製設計的純淨白花療癒香氣。

▲▼護髮熱銷排行榜。（圖／品牌提供）

#第5名 CELLUVER  韓方摩洛哥養髮香氛護髮油（免沖洗）紗凝光年 100ml

高比例添加韓方養髮黑三素，豐富胺基酸、角蛋白滋養髮根改善斷裂分岔，八大頂級果油深層滋養，並注入法國頂級香水，多層次的調香舒適好聞，讓人放鬆心情。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：

護髮, 夏日, 屈臣氏, 熱銷, 產品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩背12萬LV包遊南法　曬「兒子視角」回眸一笑

曾馨瑩背12萬LV包遊南法　曬「兒子視角」回眸一笑

汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」

汶萊王子妃低調套裝竟是46萬香奈兒　最愛拎Dior「黛妃包」

星巴克7／22起連兩天買一送一　5款星冰樂現喝爽賺一杯

星巴克7／22起連兩天買一送一　5款星冰樂現喝爽賺一杯

補鐵不只吃牛肉！營養師教吃「高含鐵食物」　吃素也能有效補鐵 白髮冒好多？營養師教你補充「9大營養素」　讓黑髮長回來 楊紫《長相思2》8金句：當你無力去改變任何事時，似乎只有等了 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 昆凌花卉洋裝配頭巾遊南義　3寶媽青春模樣網讚「小女孩」 泥膜有3種，用錯白花錢！皮膚科醫師教「正確挑選秘訣」 有效解決日曬毛躁！夏季「護髮熱銷排行榜」一次公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面