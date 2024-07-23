Crocs聯名大耳狗、Hello Kitty夢幻洞洞鞋！夏日Y2K丹寧印花新登場

記者鮑璿安／綜合報導

夏日離不開舒適、快速穿脫的鞋款，近年來大受歡迎的美國休閒鞋履Crocs迎來新色與最新聯名鞋款，無論是經典雪屋克駱格的多巴胺新色，或是 Sanrio聯名大耳狗夢幻款式，都讓你少女心破表。





▲Crocs經典雪屋克駱格系列以5cm柔軟厚底為主打。（圖／品牌提供）

▲雪屋克駱格系列新色淺紫色。（圖／品牌提供）





▲丹寧風格經典洞洞鞋。（圖／品牌提供）

Crocs經典雪屋克駱格系列以5cm柔軟厚底為主打，舒適的腳感相信大家都不陌生，本季新色涵蓋了多巴胺螢光粉、深紫和葡萄泡泡糖紫紅，提供時尚迷在街頭玩轉出潮流搭配。隨著夏日登場，更帶來了全新的丹寧風格經典洞洞鞋，以淺藍色水洗丹寧印花圖案和後帶鉚釘為辨識度設計，注入Y2K千禧時代的美感。

▲Crocs聯名大耳狗、Hello Kitty夢幻洞洞鞋。（圖／品牌提供）

同時，Crocs 與大人小孩最愛的 Sanrio 攜手推出全新聯名系列，兩款聯名鞋結合品牌一貫的舒適性與 Sanrio 經典角色大耳狗、凱蒂貓，打造出明媚繽紛的雲朵、紅白波點印花圖樣，配上立體的玩偶裝飾成為腳尖最吸睛元素，完美平衡了時尚與童趣，此系列預計將於7/31在台發售。

▲球拍、球袋呈現Care Bears在星星、愛心和彩虹之間歡樂玩耍的形象。（圖／品牌提供）

此外，VICTOR X Care Bears 聯名系列話題登場，共推出20款裝備，將小熊的經典彩虹形象注入運動單品中，涵蓋成人款及親子款相當童趣。本次重點2款球拍部分，中階款羽球拍以溫暖粉紫配色融入Care Bears，專屬拍套袋上Care Bears揮舞著球拍置身於雲端，周圍環繞著城堡和星辰，宛如在天空上打著羽球；而入門款羽球拍及拍套袋則主打明亮的藍色系，呈現Care Bears在星星、愛心和彩虹之間歡樂玩耍。