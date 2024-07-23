別讓雙手洩漏年齡！護手5招必學　別只是塗護手霜而已

▲護手有許多細節需要注意。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

俗話說：手是女人的第二張臉，可見擁有一雙纖纖玉手多讓人稱羨，否則雙手乾燥蠟黃，可是很容易洩漏實際年齡，盤點5個護手好習慣，天天跟著做，效果能看得見。

#定期保濕

許多女明星化妝包必備護手霜，尤其在洗手後或感覺手部乾燥時，及時補充水分，保持手部肌膚的柔軟和滋潤。

#使用手膜

想要擁有一雙柔嫩雙手，光只是塗抹護手霜是不夠的，建議一周可以做一次手膜，幫助深度滋養與修護手部肌膚，讓手部皮膚更細嫩。

#防曬保護

防曬應該是全面性的防護，除了做好臉部防護外，一般人都很容易忽略雙手，使得手部肌膚受到紫外線傷害，導致曬斑、老化乾紋通通冒出來。

#定期去角質

手部皮膚也需要去角質，女明星們會定期使用溫和的去角質產品，去除老廢角質，促進新細胞生成，讓手部肌膚更光滑細緻。

#做家事戴手套保護

在做家務或處理化學品時，建議戴上手套，避免手部直接接觸刺激性的物質，減少對手部肌膚的傷害和磨損。

手部保養推薦

▲Aesop 厄勒俄斯芳香護手霜，75ml，1,000元。

含有高效滋潤配方，可有效滋潤、柔軟肌膚，其配方融合了雪松、廣藿香和丁香花蕾萃取，散發木質、草本和辛辣香調的迷人氣息。

▲OLIVERS&CO 有機橄欖油護手霜 ，100ml，890元。

富含橄欖油和乳木果油，有絕佳的天然保濕和滋養功效，並添加橄欖葉萃取的活性成分和促進舒緩再生的蘆薈，豐潤如奶油狀的質地能迅速滲透肌膚。

▲歐舒丹 原野之心 紫鳶護手霜限量，30ml，400元。

蘊含乳油木果油、向日葵籽油及維他命E，能有效保濕柔潤雙手，蘊含格拉斯紫鳶花根萃取，讓香氛無時無刻在指尖繚繞，彈指間散發獨特魅力。