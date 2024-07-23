默默記住妳的生理期　男友4個「不花錢小舉動」讓女生更感幸福

▲ 有時候愛情中不用花錢的貼心舉動更溫暖。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

很多時候感動我們的往往不是什麼貴重的東西，那些發自內心，真情實感的舉動才是最觸動人心的，以下4個「不花錢小舉動」，就能讓女生更感幸福。

1.幫妳挑走不愛吃的東西

挑食雖然是一個毛病，但是在他眼裡，他都能默默記下我們的喜好，當餐桌上出現我們不愛吃的東西時，他總是能挑走，其實這樣的舉動想必每個女生都會暖心很久，就算不花錢也是一種貼心。

2.記下妳的生理期

很多時候，男友比我們更關心我們的身體，就算一時粗心大意忘記生理期，他也會突然提醒我們「那個要來了，不要喝冰的」，這樣突如其來的關心，女生真的會很高興。

3.他嘴上說不喜歡拍照，手機卻都是我們的照片

很多男生都會口是心非，因為女友太愛拍照而抱怨，其實翻開手機才發現，那個嘴上說不想拍照的人，存的都是我們的合照，也會願意陪妳走遍每個網美景點，這樣口是心非的男友，卻很溫暖我們。

4.我說「餓了」，他卻叫我「下樓」

他總會完成我們無理的請求，哪怕是半夜肚子餓懶得出門，一聲下樓，他已經帶著食物出現在樓下，其實這樣貼心的舉動勝過了千言萬語，女生要的不多，被關心到的瞬間，即使再小的事情，也會記得很久。