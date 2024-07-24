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減肥必知！營養師曝3個「飲食時間點」　吃對不易胖瘦身更有效

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▲▼ 營養師曝3個飲食時間點　吃對減肥更有效 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享3個需要注意的飲食時間點，吃對不容易發胖，減肥更有感。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

想要減肥成功、維持身材，飲食控制是一大關鍵，除了要吃對食物，吃對時間也很有用！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享3個需要注意的「飲食時間點」，教你這樣吃比較不會發胖，瘦身更有感。

▲▼ 營養師曝3個飲食時間點　吃對減肥更有效 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃運動後吃

運動後可以增加肌肉刺激，飲食中的碳資源會傾向往肌肉去做合成，而讓脂肪細胞處在營養供需上的劣勢。所以蕭瑋霖建議，可以把其中一餐移到運動後吃。

＃睡前不要吃東西

吃東西時，咀嚼、分泌消化液、腸道蠕動等這些功能也會消耗熱量，這些消耗的熱量就叫做「攝食產熱效應」。研究發現，夜間攝食產熱可能會比白天少44%，所以夜間吃東西，可能會增加肥胖的風險。簡單來說，就是盡量不要吃宵夜。

▲▼ 營養師曝3個飲食時間點　吃對減肥更有效 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃點心零食一律飯後吃

血糖過低是引發食慾的一個原因，當空腹吃甜食，會使胰島素大量分泌，如果血糖上升速度跟不上胰島素分泌，同時利用原本就存在體內的血糖，就會導致「反應性低血糖」，造成飢餓感的惡性循環，因此甜食會越吃越多，越吃越餓。

所以想吃甜食點心，建議最好還是在飯後吃，降低血糖波動，避免飢餓感循環，也比較能控制攝入的份量。
 

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 時間點, 飲食, 秘訣, 發胖, 營養師

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