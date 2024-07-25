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颱風天吃泡麵？營養師曝「颱風囤糧熱量圖鑑」　小心吃進過多熱量

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▲▼營養師曝「颱風囤糧熱量圖鑑」 。（圖／Unsplash）

▲泡麵的鈉含量很高，恐導致水腫。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

凱米強颱襲台，25日全台停班停課，颱風假在家，第一件事情就是要囤糧，你最愛在颱風天吃什麼呢？別因放假鬆吃進過多熱量，營養師高敏敏分享「颱風囤糧熱量圖鑑」，教你聰明挑選食物。

營養師高敏敏分享，颱風天囤糧建議先以耐放型食物為主，遵循以下重點準備就沒錯！

#未精緻的澱粉

像是全穀米、蕎麥麵、麥片、地瓜、南瓜、馬鈴薯等，不僅能幫助補充能量，同時又富含膳食纖維。

#冷凍蔬果

像是花椰菜米、冷凍莓果、冷凍蘆筍等，營養師高敏敏分享，雖不是新鮮蔬果，但是急凍保存的蔬果營養價值還是很豐富。

#耐放型新鮮蔬果

颱風天家中建議存放耐放的蔬果，像是高麗菜、紅白蘿蔔、花椰菜、乾香菇、蘋果、檸檬、芭樂、奇異果、香蕉、洋蔥、大蒜、薑等，以上皆含有天然植化素、維生素C可以幫助身體抗發炎。

#冷凍/罐頭

挑選可以耐放的罐頭，就較沒有時效性的問題，像是冷凍毛豆、凍豆腐、黃豆、冷凍肉品、水煮鮪魚罐頭、鷹嘴豆罐頭，都是可以久放的優質蛋白質。

#耐保存乳製品

保久乳、奶粉、起司、乳酪耐存放，每日鈣質不可少，其實保久乳和鮮奶一樣營養。

#方便食用烹調型食材

除了泡麵以外，也有不少食物可以選擇，像是雞蛋、堅果、沖泡飲品等，若真的要吃泡麵要適量，畢竟泡麵有著滿滿的熱量以及鈉，其實囤糧也可以囤的很健康。

▲▼營養師曝「颱風囤糧熱量圖鑑」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

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關鍵字：

颱風, 囤糧, 營養, 食物, 健康

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