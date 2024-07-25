不是貴婦保養品！皮膚科醫師曝「有效抗老」3大關鍵：光老化別忽略

▲皮膚科醫師表示抗老其實不複雜，做對3件事就有效。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@ahc.official、@abib.official

女生都想凍齡，維持年輕好狀態，也越來越多人開始重視抗老保養，但想延緩老化不一定要花大錢買貴婦乳霜或是讓保養步驟越疊越多才有效。小紅書上知名皮膚科醫師丹妮就分享了抗老的3大核心關鍵，只要做對這3件事，就能簡單有效做好抗老保養。

＃減少光損傷



紫外線是皮膚老化最大的敵人，尤其夏天更要重視「光老化」問題，要想抗老，首要任務一定是減少紫外線對於皮膚的傷害，有兩個部分要做好。首先是防曬，以「防曬ABC原則」來說，躲避（A）是最好的，其次是撐傘、戴墨鏡、帽子等硬防曬（B），最後是選擇適合自己的防曬乳（C）。

第二部分則是抗氧化劑的使用，抗氧化劑是繼防曬乳之後，讓皮膚免受紫外線傷害的最後一層防護欄，所以白天使用抗氧化劑也是很重要的，像是添加維生素C的精華、乳霜就是很好的抗氧化護膚品。

＃停止過度保養

近年來，不少皮膚科醫師常提到的皮膚發炎、皮膚炎症，也是加速皮膚老化的一個重要因素，長期的二次清潔、深層清潔和A醇產品不耐受還強撐著持續用，這些都是導致皮膚發紅、敏感的壞習慣，需要趕快改掉，不然小心會讓你老得更快。

＃選對抗老產品



挑選抗老保養品別過於在意「立即有感」，或許你會覺得這樣效果才好，但很有可能反而會變成過度保養，使得肌膚屏障受損，反倒會加速衰老。建議最好挑選是在能穩定肌膚狀況的同時，還能有效抗老的產品。

▲ALLIE 持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳，SPF50+/PA++++，60g，NT$850。



長年熱賣的ALLIE防曬系列，今年夏季特別推出帶有涼感的限量新品「持采舒爽柔肌UV高效防曬水凝乳」，承襲同系列的強力防曬機能，極效防水、強力抗汗之餘，添加薄荷醇配方帶來清涼效果，防曬的同時還能感到沁涼舒適，輕盈水凝乳質地保濕清爽不黏膩，同時還帶有紅藍兩色的毛孔修飾光感粒子，能使光線擴散、柔焦毛孔，展現肌膚透明感，且為臉部及身體兩用。

▲KOSE 雪肌精輕水感UV防曬凝膠，SPF50+/PA++++，90g，NT$650。



首次採用富含水分的柔軟型聚合物，能打造出不黏膩也無負擔的輕盈薄膜，添加3種薏仁配方及桃金孃萃取液、蓼藍萃取液、維生素E、角鯊烷等美容成分，使肌膚充分潤澤保濕，搭配透明粉體，保護肌膚持續綻放透亮光澤，防護紫外線的同時，也防禦大氣中的微粒子，且防汗防水。

▲KANEBO 清爽全方位UV噴霧（陽光花香），SPF50+/PA++++，30ml，NT$1,100。



KANEBO為經典防曬噴霧推出香氛版「清爽全方位UV噴霧（陽光花香）」，高防曬係數搭配水感油質凝膠技術，和獨家茶花香X柑橘木質調與溫感香料，打造肌膚、頭皮髮絲、全身都可以輕易上手的「快防曬」。如水般舒適的噴霧，用手輕輕塗抹便能快速均勻延展，瞬間轉為具防禦紫外線效果的凝膠膜，實現高度防水效果，臉部及全身體膚、頭髮、頭皮皆可使用。

▲Kiehl’s 集高效清爽零油光UV水凝露，SPF50/PA++++，30ml，NT$2,300。



擁有高防曬防護力，能有效阻擋UVA和UVB兩種紫外線的傷害，讓肌膚不曬紅不曬黑，還能避免肌膚曬老，並且含有辣木籽萃取物維他命E，能提升肌膚抗氧化及防禦力，免於受到外在環境傷害，更有感緊緻毛孔，一擦上能瞬間感受肌膚降溫，同時能減少皮脂分泌、清爽控油。

▲PAUL & JOE 糖瓷超抗陽隔離防曬棒，SPF50+/PA++++，18g，NT$1,100。



質地絲絨滑順、不黏膩，添加球體粉末和絲滑粉末，輕輕一抹就能均勻延展於肌膚表層，緊密貼合肌膚，添加經典獨家「香檳金秘密配方」結合不同的色調和閃爍的香檳金色珍珠，防曬的同時能修飾肌膚暗沉、膚色不均勻與毛孔問題，同時賦予肌膚自然光澤感，臉部、身體皆適用。