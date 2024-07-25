《社內》薛仁雅現身高雄TORY BURCH千金造型美翻　不畏風雨吃台灣美食

記者鮑璿安／高雄報導

演出《社內相親》最美女配角「陳映書」的韓星薛仁雅不畏風雨來台，今25日受邀出席TORY BURCH 高雄義享天地精品店開幕記者會，而她首度來台就正好遇上凱米颱風強襲，活動改採非公開形式，她仍然按照原計劃敬業現身店上，不斷用中文跟大家問好，暖心表示「希望大家都平安」。薛仁雅此次也特別接受《ET FASHION》專訪，與粉絲分享她的夏日穿搭、最愛的台灣美食。

▲薛仁雅這次身穿簡約時髦的2024早秋系列刺繡棉質洋裝，搭配上T Monogram皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

薛仁雅這次在高雄停留三天兩夜時間，她表示一下飛機就被台灣粉絲的熱情所感動，「剛來到台灣就感受到大家的活力，雖然是颱風天氣，卻有粉絲來接機，我很感動，不過希望大家都平安，我會再來台灣的」。薛仁雅也對台灣美食讚不絕口，笑稱昨天晚上吃了很多美食，「現在印象很深刻的是紅蟳米糕，其他海鮮也很好吃，還有火鍋！現在韓國人都很喜歡火鍋」。





▲薛仁雅現身TORY BURCH 高雄義享天地精品店 。（圖／品牌提供）

薛仁雅這次身穿簡約時髦的2024早秋系列刺繡棉質洋裝，搭配上T Monogram皮革肩背包，她認為品牌單品總是能穿搭出高級大方的態度，「我平常的穿著也是以簡單為主，比較中性，有時候女性化一些，希望帶來多樣的面貌」。對於夏季推薦的單品，她則說自己很喜歡穿ONE PIECE連身洋裝，也相當喜歡品牌的Miller涼鞋。

▲TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓 。（圖／品牌提供）





▲T Monogram皮革肩背包 。（圖／品牌提供）

▲T Monogram Leather 水桶包 。（圖／品牌提供）

TORY BURCH 首次於高雄設立精品店，選址義享天地一樓，店裝打造出奢華高雅質感，搭配知名藝術家Caitlin McGauley 繪製的花卉壁紙，陳設全系列商品包含鞋履、包款、服飾及飾品配件等。薛仁雅此次詮釋的T Monogram皮革肩背包為店內重點單品，以賓夕法尼亞傳統絎縫設計為靈感，以皮革碰撞全新凹紋壓花方式呈現，當中也有洋溢著復古氣息的水桶包提供挑選。

▲Sabrina Carpenter穿著亮眼的桃紅色Monogram高領連身衣手拿The Sack Back，散發標誌性的美式風格 。（圖／品牌提供）



同時，美國品牌Marc Jacobs旗下包款深受大眾喜愛，最近發表的2024早秋系列形象照中，請到美國歌手、演員Sabrina Carpenter莎賓娜卡本特以鮮明造型演繹全新配件，當中全新的The Sack Bag包袱包、The Duffle 圓筒包，以大容量和嶄新配色登場。首次亮相於2022 秋季Runway系列上的The Sack Back，可說是近年來出鏡率很高的款式，使用輕盈的壓紋皮革印壓上大大的「THE SACK BAG」，內層有可移動拿取使用的拉鍊小包，非常適合通勤族入手，不論是迷你尺寸或是XL大型尺寸都成為目光焦點，2024早秋系列獻上明亮的配色以及適合日常上班所揹的中型尺寸。