夏天必備控油洗髮精推薦！薄荷涼感還頭皮舒爽、植萃成分效果更加倍

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氣溫升高、頭皮出油的頻率也跟著升高，控油洗髮精成了大家的必備好物，以下看看2024年有哪些新產品！

艾瑪絲 Aromase 森系列洗髮精

台灣品牌艾瑪絲近期推出全新保養級「森系列洗髮精」，擁有核心專利養髮成分植萃山葵及國際ECOCERT天然認證地衣萃取，再搭配品牌明星成分小分子甘草次酸複合物，達到調理、舒緩和防護的能力，一次推出6款新品。其中主打控油的就有兩款。

5α高效控油洗髮精、5α鳶尾玫瑰高效控油洗髮精



這兩款都是為了油性頭皮研發設計，搭配絕佳控油力5α酯化鱷梨油，調理皮脂分泌，揮別油膩厚重不適，鳶尾玫瑰款則增添了大馬士革玫瑰精油，加強髮絲的鎖水度，散發自然玫瑰香氣，兩款都能維持頭皮清新零油感。

L'OCCITANE 歐舒丹草本淨涼系列



歐舒丹的髮品一直擁有死忠擁護者，今年草本淨涼系列新升級，主打有感控油、沁涼降溫，達到深層清潔和去味的效果，非常適合夏天使用，但天然成分溫和不刺激，包含普羅旺斯歐薄荷精華油、100%天然來源活膚鋅和獨家草本精華油配方，達到緩減抑制油脂、降溫的效果。

草本淨涼洗髮乳



以清新舒爽的凝膠質地搭配純淨親膚配方。pH值適合各種頭髮、頭皮類型，溫和不刺激，使頭皮環境健康平衡， 獨家草本淨涼配方能有效沁涼降溫，洗後頭頂不悶不油。同時瓶身使用可回收再生塑料製成，可循環再利用，並備有環保補充包減少塑料使用。

香草集 沁涼檸香薄荷系列



沁涼薄荷檸香系列會在每年夏季限定登場，蘊含歐薄荷、綠薄荷、羅勒、尤加利等9種植物精油，具有卓越的清涼及淨化效果，並運用天然植物力量來改善夏日常出現的多汗、黏膩、異味等困擾。全系列包含洗髮精、頭皮甦醒菁華、沐浴露、身體凝露、爽身噴霧、爽膚巾等夏季必備商品。

沁涼檸香薄荷洗髮精



胺基酸系的洗淨成分，可徹底潔淨夏日秀髮的汗水、油脂與髒污，雙重清涼薄荷配方讓頭皮淨爽舒適。

Poppy21 控油洗髮精系列



品牌創辦人波痞本身十幾年來持續性漂髮、染髮，身為長期髮絲的重度虐待者，也因而更加倍重視頭皮養護的細節。透過讀者各種頭皮與頭髮相關詢問發揮出長年來的研究心得，針對不同的頭皮問題推出產品。夏季氣溫逐年升高，海島型讓許多人都遇到「濕、悶、黏」頭皮問題，波痞也對症下藥推出多款控油洗髮精。

蕁麻舒敏控油洗髮精



添加鎖水磁石Pentavitin，舒緩頭皮緊繃，啟動保濕屏障，讓敏弱偏油的頭皮達到油水平衡，提升蕁麻植萃的控油度之外也添加微量薄荷，透過綿密泡沫、微涼感受趕走頭皮悶熱、髒污。

黑茶超控油淨涼洗髮精、柑橘超控油淨化洗髮精



針對超油性頭皮設計，添加地衣、醉蝶花萃取，調節皮脂過度分泌、延緩出油速度，長效維持頭皮舒爽不黏膩；葡萄柚籽萃取延緩頭皮汗臭異味。為了提升大家的使用感受，今夏特別在備受愛戴的黑茶香味中添加薄荷，從嗅覺、觸覺雙層感受去油膩的沁涼感，也為不喜愛涼感的朋友推出限量柑橘香調版本，從入鼻的柑橘檸檬香到麝香木質調後味。

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