舉重女神郭婞淳再戰巴黎奧運！私下穿搭最愛粉色系　反差造型一次看

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巴黎奧運即將開賽！上屆在東京奧運中一舉奪金的郭婞淳，私底下穿搭偏愛少女粉色系，有著濃濃的反差感，本篇6種造型一起來看看。

在上屆奧運拿下金牌的舉重女神郭婞淳，在即將到來的巴黎奧運會上，將會再次代表台灣出戰，擁有阿美族血統、深邃五官和甜美笑容的郭婞淳，在舉重場上英姿颯爽，不過內心卻住著少女的靈魂，除了每次上場都會精心搭配飾品之外，私下更是個喜歡粉色穿搭的可愛女生，一起來看看舉重女神的各種私服反差萌！

郭婞淳私下穿搭造型

1.西裝外套

在正式的場合中，郭婞淳常常選擇西裝外套的穿搭，不過也因為訓練舉重的關係，她擁有較寬厚的肩膀線條，因此在挑選西裝外套時，較注重於肩膀的剪裁，展現她的俐落風格！

2.亮色系

擁有健美身材的郭婞淳，過去也曾受邀出席多個典禮活動，在這種正式的大型活動中，郭婞淳大多選擇了搶眼、霸氣的亮紅色系禮服，也展現運動場之外的奢華風格。

3.一字領

在2021年台北時裝週的秀場上，郭婞淳穿上設計師周裕穎改造的中華隊制服平肩上衣，對於有著寬厚肩線的郭婞淳來說，一字領上衣不但可以修飾肩膀和頸部線條，也有收攏手臂的視覺效果，增添了不少優雅和氣質的女人味，非常適合她。

4.寬鬆服裝

對於運動員來說，寬鬆的版型是最舒適自在的選擇，而郭婞淳在出席活動場合中，就常用寬鬆的服裝作為造型，再搭配簡單的小包配件，顯現出隨性輕鬆的感覺。

5.粉色系

作為運動場上霸氣十足的舉重運動員，私下的郭婞淳透過服裝展現內心甜美的少女喜好，除了時常穿上粉色系的單品之外，過去也曾穿上一席粉色澎裙薄紗禮服，展現平靜柔美的一面，與運動場上力量十足的形象產生對比，展現出另一種甜美氛圍。

6.耳環

相信大家還記得郭婞淳在2020年東京奧運奪金時戴著的Chanel雙C造型耳環，除了服裝之外，郭婞淳不管是在比賽場上還是日常穿搭裡，都喜歡搭配簡單又精緻的小飾品，為她低調簡約的穿搭增添小亮點。

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