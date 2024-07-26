fb ig video ETtoday search mobile

舉重女神郭婞淳再戰巴黎奧運！私下穿搭最愛粉色系　反差造型一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

巴黎奧運即將開賽！上屆在東京奧運中一舉奪金的郭婞淳，私底下穿搭偏愛少女粉色系，有著濃濃的反差感，本篇6種造型一起來看看。

在上屆奧運拿下金牌的舉重女神郭婞淳，在即將到來的巴黎奧運會上，將會再次代表台灣出戰，擁有阿美族血統、深邃五官和甜美笑容的郭婞淳，在舉重場上英姿颯爽，不過內心卻住著少女的靈魂，除了每次上場都會精心搭配飾品之外，私下更是個喜歡粉色穿搭的可愛女生，一起來看看舉重女神的各種私服反差萌！

郭婞淳私下穿搭造型

1.西裝外套

在正式的場合中，郭婞淳常常選擇西裝外套的穿搭，不過也因為訓練舉重的關係，她擁有較寬厚的肩膀線條，因此在挑選西裝外套時，較注重於肩膀的剪裁，展現她的俐落風格！

2.亮色系

擁有健美身材的郭婞淳，過去也曾受邀出席多個典禮活動，在這種正式的大型活動中，郭婞淳大多選擇了搶眼、霸氣的亮紅色系禮服，也展現運動場之外的奢華風格。

3.一字領

在2021年台北時裝週的秀場上，郭婞淳穿上設計師周裕穎改造的中華隊制服平肩上衣，對於有著寬厚肩線的郭婞淳來說，一字領上衣不但可以修飾肩膀和頸部線條，也有收攏手臂的視覺效果，增添了不少優雅和氣質的女人味，非常適合她。

4.寬鬆服裝

對於運動員來說，寬鬆的版型是最舒適自在的選擇，而郭婞淳在出席活動場合中，就常用寬鬆的服裝作為造型，再搭配簡單的小包配件，顯現出隨性輕鬆的感覺。

5.粉色系

作為運動場上霸氣十足的舉重運動員，私下的郭婞淳透過服裝展現內心甜美的少女喜好，除了時常穿上粉色系的單品之外，過去也曾穿上一席粉色澎裙薄紗禮服，展現平靜柔美的一面，與運動場上力量十足的形象產生對比，展現出另一種甜美氛圍。

6.耳環

相信大家還記得郭婞淳在2020年東京奧運奪金時戴著的Chanel雙C造型耳環，除了服裝之外，郭婞淳不管是在比賽場上還是日常穿搭裡，都喜歡搭配簡單又精緻的小飾品，為她低調簡約的穿搭增添小亮點。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2024巴黎奧運｜台灣選手中華隊名單！王冠閎、戴資穎、郭婞淳都將參賽

● 2024巴黎奧運｜柔道男神楊勇緯私服愛休閒合身，167也穿出視覺+10公分好比例

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 巴黎奧運, Paris2024, 郭婞淳, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

最容易招惹爛桃花的3大星座！Top 1多情又缺理性　容易被禁忌感情吸引

《社內》薛仁雅現身高雄TORY BURCH千金造型美翻　不畏風雨吃台灣美食

《社內》薛仁雅現身高雄TORY BURCH千金造型美翻　不畏風雨吃台灣美食

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

星巴克8／9前「連續17天」買一送一　點選連結滑手機多賺一杯

行李箱5大夢幻品牌推薦！CROWN人氣燕麥奶、RIMOWA海洋藍太美想收 1條橡皮筋就夠了！超簡單「10秒花苞頭」隨便綁都好看又涼快 凱米颱風影響　7／26高雄新光三越、漢神宣布延後開業 超準！「想變成哪隻貓」心理測驗　秒測你的心理年齡 小心越吃越胖！減肥快避開5種「偽健康食物」　第3熱量比肥肉還高 Melody挖到買1年忘記穿的愛馬仕涼鞋　點名今夏最愛鞋款 「貝嫂」勾貝克漢脖子秀「鴿子蛋」鑽戒　貴婦派頭還有愛馬仕包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面