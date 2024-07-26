英國跳水王子征戰巴黎奧運！場邊打毛線爆紅、公開出櫃為兒子上賽場

記者鮑璿安／台北報導

在東京奧運觀眾席因打毛線而爆紅的英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley），本次確定征戰2024巴黎奧運，今年 30 歲的他因為兒子的鼓勵再戰五環。而他個人魅力也很圈粉，他勇敢出櫃並育有一子，更從未放棄自己熱愛的編織興趣。

▲戴利搭檔馬提李摘下東奧男子雙人10公尺跳水金牌。（圖／達志影像／美聯社）

湯姆戴利從6歲開始跳水生涯，在東奧男子雙人10公尺跳台項目中擊敗了大陸選手一舉摘金，之後才有了坐在跳水賽場邊淡定織毛線的可愛模樣。其實湯姆戴利走過許多逆境，他曾說過去不敢和外界提及自己是跳水運動員，唯有父親一路支持，而父親在2011年因罹患腦瘤離世成為他的最大傷痛，雖在隔年2012年的倫敦奧運男子十米高臺中獲得銅牌，但仍是陷入低潮許久。

湯姆戴利還因壓力而產生了創傷症候群，一度想要放棄跳水運動，就在當時遇見了現在的導演老公達斯汀蘭斯布雷克（Dustin Lance Black），兩人曾經描述是「一見鐘情」，有Dustin默默陪伴並鼓勵他繼續跳水，湯姆戴利才沒有放棄夢想。而湯姆戴利也從不掩飾自己的同志身分，在奪金賽後興奮與外界宣告：「我很驕傲我是同志，也是奧運冠軍！」兩人在2017年修成正果，跨越20歲的年齡差距決定攜手共度一生，並透過代理孕母生下一子，正式升格一家三口。湯姆戴利這次巴黎奧運之所以再次復出，也是因為兒子羅伯特（Robert Ray Black-Daley）說想看爸爸參加奧運，讓他決定重新回到跳水賽場。

▲湯姆戴利一家三口幸福畫面感動網友 。（圖／翻攝自IG）

湯姆戴利也深受時尚圈喜愛，2021年受邀出席「時尚奧斯卡」MET Gala，他身穿MOSCHINO 訂製西裝，與品牌創意總監Jeremy Scott、俄羅斯超模Irina Shayk等人並列，受歡迎程度不亞於明星。

湯姆戴利爆紅後，他本人的毛線編織品牌「Made With Love by Tom Daley 」粉絲數一路從30萬暴增至到破百萬，他甚至還身穿比賽期間編織的毛衣成品，一舉登上時尚雜誌封面，如今從運動跨足時尚成為最大贏家，也讓人期待他本次在巴黎奧運的精彩表現。

▲跳水王子湯姆戴利登上時尚奧斯卡MET Gala紅毯。（圖／AP）