家中雜物多造成壓力　4類物品先清「立即紓壓」

▲新的一年想改變，可試試斷捨離心法。（圖／pexels、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

家中雜物太多，每天面對一團亂，讓自己總打不起精神。其實整理與捨棄物品並不只是讓家更乾淨整潔而已，許多人在經歷這樣的過程之後，彷彿心中也被清理一遍了，想要生活與心境出現改變，可從這4類家中常見物品開始。

用不到的餐具

之所以想要買餐具，就是在買的當下擁有讓居家生活更好的憧憬，若這種幸福感只限於當下，之後就要面對堆積與佔空間的混亂，等同是與之前的想法背道而馳，而且餐具一直放著不使用，感覺它們一直在哭泣，無論是那種品項，只要是一年使用少於兩次鍋碗瓢盆都算，好好清理吧。

喜歡的雜物

許多人都有固定蒐集某種東西的習慣，包括某款玩具、擺飾或小雜物等，若沒有空間能夠好好收納或展示，基本上都是斷捨離的對象，若是真的捨不得，至少也要做出「精簡」，不要毫無止境的堆下去，精簡的程度就依照你能收納的或展示的空間而定。

穿不下、不再穿的衣物

若已經是這樣的情況還留著這件衣服，一定會有幾種原因，不外乎是「價格非常高」、「有紀念意義」、「想瘦下來再穿」，但事實上這些理由都相當不切實際，而且已經造成收納的困擾，價格非常高不代表適合你，想等瘦下來再穿，其實你真瘦下來，90％機率也不會再穿上它，想留衣服做紀念，只是等它腐朽，回憶早已擁有，不需要再執著。

堆積灰塵的樂器

這與上述的紀念物有異曲同工之妙，既然你已經無法重拾彈樂器的習慣，不如把它提供給會使用它、為獲得它而開心的人，這樣該樂器存在才有它的意義。

斷捨離這4樣物品，馬上會體認到的好處跟改變也很多，包括節省許多時間，不需要花大把時間整理家務（或塞東西），家中空間變多了，也能更自在的在其中遊走，對於專注力跟下決定的決策力，也會有所提升，重要的是許多人會發現「擁有」也是一種壓力，經過這樣的過程，日後也將會更珍惜物品。