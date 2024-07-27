三得利神泡BAR「釀造者之夢生啤」　C＆C巨型拍貼機現身

▲三得利頂級啤酒在台中和台北接力推出「神泡BAR」快閃店。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日三得利、黑松C&C不約而同推出特色快閃店讓人眼睛一亮，三得利頂級啤酒「神泡BAR」快閃店祭出限定販售生啤酒，C&C則結合南韓文創品牌ZIZONE，設置全台最大的巨型拍貼機，一共可容納10人拍貼，想拍超狂合照記得周末到華山報到！

三得利頂級啤酒在台中和台北接力推出「神泡BAR」快閃店，從8／2至9／1限時登場。快閃店設計靈感源自日本東京旗艦店，以深藍色為主視覺打造高級質感的「神泡酒吧」氛圍。店內提供6款不同風味的頂級生啤酒，包括經典口味和限定隱藏版，讓啤酒愛好者能一次品嚐多種口感。

其店內最大亮點莫過於獨特的「神泡」體驗，店內提供「三得利頂級神泡Mlíko」，主打整杯「只有綿密啤酒泡沫」，其特色源自捷克的飲用方式，這種喝法將啤酒的香氣濃縮在泡沫中，讓飲者感受絲滑順口的泡沫口感。另還有快閃店限定販售的「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」，口感濃郁中帶有柔和的苦澀和淡淡的甜味，被譽為日本啤酒職人的夢幻逸品。

三得利表示，快閃店另推出「夏日3大清爽攻略」活動。消費者購買啤酒可獲得限量神泡拉花、下酒小點等好禮。完成指定社群分享任務還能參加抽獎，有機會獲得免費啤酒或半價優惠等獎項。「神泡BAR」從8／2至8／4於Park 2草悟廣場1樓次入口廣場；8／31至9／1於華山1914文創園區樹前草地。

氣泡飲品黑松C&C近期也與韓文創品牌ZIZONE合作，於7／27、7／28兩日在華山文創園區推出主題快閃活動，設置全台最大的巨型拍貼機，可同時容納10人入鏡拍照，可容納多人同框，還能製作A2海報尺寸的拍貼成品。

現場還有全球首見的3.5米高PINGO粉紅貓氣偶，絕對是打卡熱點，C&C也推出ZIZONE聯名瓶裝飲料，瓶身換上了可愛的角色夏裝造型，體驗拍貼機的民眾還可獲得ZIZONE快閃店的折價券，想出去走走不妨散步到華山吧。

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