食物中毒還傷腎！營養師曝「4種隔夜菜」危害大　加碼安心吃秘訣

▲營養師提醒有4種隔夜菜危害大要盡量少吃，也分享能讓你健康吃的正確保存方法。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不管是家裡有在下廚自己煮的或是買外食回家享用，難免會有菜太多吃不下的時候，許多人都會放到冰箱冰起來隔天再吃。但營養師谷傳玲提醒，吃隔夜菜有些細節要注意，一旦吃錯了，小心食物中毒，傷心、傷腎還致癌，尤其是下面這4種隔夜菜危害很大，最好別吃！她也加碼分享健康吃隔夜菜的小秘訣，照著做就沒問題。

＃沒有密封保存的隔夜菜



像是西瓜等水果和涼拌菜都不適合加熱吃，如果沒有用保鮮膜封住就直接放到冰箱冷藏，會和冰箱裡的細菌交叉污染，很容易食物中毒。一到夏天，吃隔夜西瓜吃出腸胃炎、噁心、嘔吐、腹瀉，甚至住院治療的不在少數。

正確的做法是，切西瓜前先洗一下西瓜，用乾淨的刀和砧板切，切完沒吃的部分要及時用保鮮膜包起來再放入冰箱冷藏，而且還要和生肉、生菜分開放，第二天盡快吃掉。

＃冷藏了兩三夜的隔夜菜



即使在冷藏的低溫下，李斯特菌也能繁殖，而且潮濕的環境尤其適合黃麴毒素生長，萬一產生了黃麴毒素，就算經過徹底加熱也沒辦法去除。谷傳玲提醒，前一天冷藏的隔夜菜，最好第二天就吃完。

＃硝酸鹽含量高的綠葉菜



尤其是菠菜，有實驗發現，菠菜汆燙後冷藏16個小時，亞硝酸鹽的含量還會超過標準，如果還是被筷子翻弄過、吃剩下的，亞硝酸鹽的超標會更多。所以綠葉菜，最好現做現吃，盡量別留到隔夜。

＃沒有徹底加熱的隔夜菜



吃剩的菜沾染了很多口水，裡面也有很多細菌，如果不徹底加熱滅菌的話，很容易食物中毒。谷傳玲就指出，所謂的徹底加熱，要加熱到攝氏100度，保持湯水沸騰3分鐘以上才算。

最後谷傳玲也提醒，如果當天煮完飯，發現菜做太多了感覺吃不完，先別用筷子去翻動，也別放在室溫下放涼，放涼的過程就會滋生微生物。建議趕快趁熱放進消毒過的保鮮盒裡，密封好直接放進冰箱冷藏，而且第二天吃之前要徹底加熱，只要這樣做，隔夜菜也可以放心吃。