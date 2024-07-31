BURBERRY七夕用浪漫天鵝呼應愛情、PANDORA愛心戒指疊戴更具份量感

▲BURBERRY為七夕情人節推出以天鵝為靈感的皂白色全系列。（BURBERRY提供）



圖文／鏡週刊

如何對抗這麼炎熱的天氣呢？用你更多更滿的濃情蜜意高溫來個正面對決吧！即將於下個月來到的七夕情人節，在煩悶的空氣中令人更燒腦，嘿，別被燒焦了啊大家，讓本期的〈靚鑑賞〉為你尋覓一番，減輕你心中的焦慮吧！所有你該做的事情，只要好好愛她（他）就好，放心！

症狀顯示缺個包

▲Rocking Horse迷你皂白色牛皮肩背包，NT$69,000。（BURBERRY提供）

BURBERRY以天鵝呼應愛情的全新七夕皂白色系列，好浪漫也好純淨！

▲皂白色窄版天鵝圖案絲巾，NT$8,900。（BURBERRY提供）

呼應品牌的出身以及愛情的定義，英國極具代表性、頸部交疊的天鵝成為動畫導演與視覺藝術家陳嘉言的靈感，以牠們互相依偎的心形圖案象徵愛情與承諾；皂白色的服裝與經典Rocking Horse包款，皆是品牌本次用心推出的浪漫選項。

▲皂白色天鵝印花棉質縐綢開襟針織衫，NT$44,900。（BURBERRY提供）

▲皂白色天鵝圖案絲質打褶裙，NT$55,000。（BURBERRY提供）



口乾舌燥等表示

▲丹麥珠寶品牌PANDORA以愛心為主題歡慶七夕。（PANDORA提供）

沒有一種圖案，比愛心更直白真切、更能代表愛情了！

▲心心相映雙吊飾，NT$2,880。（PANDORA提供）

丹麥品牌PANDORA以愛心為主題，展現愛情的各種樣貌，全新的PANDORA Moments系列將愛心符號完美結合珠寶與時尚，鏡面光澤、精心計算的比例和重量讓愛心避免翻轉，有如愛情永恆定格；愛心開圈耳環隨著舉手投足而搖曳，是時刻提醒著愛情如影隨形。5種字體的客製化服務更能展現與眾不同，而且，是只有小倆口之間才知道的愛情密碼啊！

▲客製化鐫刻服務，打造專屬愛情密碼。（PANDORA提供）

頭暈目眩看心意

▲KENZO七夕限定JUNGLE HEART系列：JUNGLE LOVE櫻花粉短袖上衣（女） ，NT$7,800（惇聚國際提供）

KENZO在七夕這樣的節日裡，結合了虎頭與大象的愛情，超給力耶！

▲星夜藍連帽教練外套，NT$24,800。（惇聚國際提供）

由藝術總監Nigo操刀的限定系列「JUNGLE HEART」，自品牌創始人高田賢三先生的JUNGLE叢林時尚中汲取靈感，將視覺語言符號化：以品牌DNA裡的經典老虎圖騰與創始人最喜愛的動物大象相結合，形成彼此心形相擁的玩味圖案，作為愛的力量的詮釋，而圖案上的「KENZO Paris」 logo，設計靈感則源於品牌一貫風格。

▲天藍色與櫻花粉手環，各NT$5,800。（惇聚國際提供）

奉上禮物秒退火

▲SWAROVSKI的Connexus系列以內環鐫刻著的「Love Is Around」蜜語、能讓內外環緊密融合的磁吸設計，傳達觸人心弦的甜蜜愛戀。（SWAROVSKI提供）

愛要怎麼樣讓對方覺得不窒息？SWAROVSKI給出了答案：Love Is Around。

▲Connexus系列手鍊，NT$5,500。（SWAROVSKI提供）

在Connexus系列中，項鍊吊墜內環鐫刻著的「Love Is Around」蜜語，磁吸設計讓內外環緊密融合，兩顆心緊緊相依卻不令人黏膩，這才是愛侶間的渴求。另一組關於十指緊扣的畫面，則由心形水晶戒指與戒圈環扣組成，形成緊密交纏的視覺效果，噢，是不是好甜蜜！

更多鏡週刊報導

【靚鑑賞】CHANEL前世今生

【靚鑑賞】巴黎熱

【靚鑑賞】S/S 25 Menswear 性感小鮮肉