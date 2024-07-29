讓你更上鏡頭的4種生活練習　拍照越來越好看

▲幾種簡單練習，可以在拍照時更上鏡。（圖／pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

明明平時照鏡子還算滿意，但一上鏡頭就不太對勁，如果你也有這種「不上鏡」的困擾，不要總怪自己不夠瘦、臉型天生不夠美，其實只是缺少一些小技巧，如果總是覺得自己不上相，4種練習可以讓你在相機裡面越拍越美。

練習抬頭

鏡頭對臉部的放大效果讓「小臉」成為上鏡的關鍵之一。想讓自己在鏡頭前更上相，第一步就是練習抬頭挺胸，這樣可以改善臉部輪廓。試著輕微抬頭，彷彿要親吻天花板的姿勢，這樣能拉伸下巴和頸部的線條。每次保持 10 秒，重複 3 次，慢慢就會有小 V 臉的感覺。

記住眼神

除了姿態，眼神在照片中的效果也很重要。很多人認為韓女團中最吸引人的成員不一定是最美的，而是能夠與鏡頭互動的那位。要強化眼神，可以練習上看、下看，以及大睜眼再閉眼的動作。這樣的眼球運動可以增強眼神的靈動感，每組動作每天做20次，有助於更好地掌控鏡頭。

保養嘴唇

上鏡時，嘴唇的狀態會直接影響整體的氣色。乾燥或起皮的嘴唇在鏡頭前特別顯眼，讓人看起來沒有精神。要保持唇部的光澤和健康，睡前可以厚敷一層護唇膏，像是凡士林就是不錯的選擇。另外每周進行一次唇部去角質，並盡量避免舔唇或咬唇，這樣可以防止唇部乾裂。

保持背部挺直

很多人在拍照時只注意臉部，卻忽略了姿態的重要性。駝背或含胸容易讓人顯得臃腫，甚至會讓臉看起來更大。為了矯正姿勢，可以嘗試背靠牆站立，這樣能幫助你找回正確的挺胸姿勢。記得拉長脖子、收腹，這樣整體看起來會更加修長和有精神。