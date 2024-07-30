月光族該有的「小氣習慣」　10個舉手之勞讓你開始有錢

▲改變幾個生活習慣，默默就開始存錢啦。（圖／Pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人即使有穩定收入，每月支出加加減減卻仍舊是月光族，這樣的情況並不完全是因為收入不足，而是缺乏理財、未有消費意識造成的。要改變這種狀況，不僅僅是增加收入，還要學會精打細算，10個簡單又實用的小氣習慣學起來，這些方法不會影響你的生活品質，還可以幫助你慢慢累積財富。

隨身攜帶瓶水

帶上自己的水瓶能幫你省下不少買瓶裝水的開銷。這樣你不僅隨時有水喝，也能避免因口渴而一直買飲料，現在很多保溫杯都很有型，拿在手上也時髦。此外對環境也有幫助，少了塑膠垃圾，讓地球也輕鬆一點！





視情況備好衛生紙、衛生棉、行動電源

確保隨身有這些必需品，能幫你避免臨時需要時的慌張和額外花費。行動電源能讓你的手機隨時保持充電，讓你不會因為手機沒電，硬要進咖啡店點咖啡借插座。

無論什麼都用到最乾淨

以為瓶子或軟管擠不出來就是用完了？其實你用刮刀或剪開瓶子，你會發現裡面的剩餘量能讓你驚訝，像是洗面乳至少還能讓你多洗一星期，把每個膏狀或液體產品用到最後一點，讓產品發揮最大效用，累積下來一年都能少買幾條。

囤貨最多囤一瓶

如果你真的有缺貨焦慮，切記買東西時不要一次囤太多，最多囤一瓶就好，確保你不會因為促銷或折扣而衝動購買，通常買太多會適得其反，因為等你要用時它都不知流落何方，甚至你根本忘記它了。理性消費會讓你的購物更有計劃。

用完一個買一個

不要在舊的東西還沒用完時就去買新的，像是果汁機、電動牙刷、鍋子。這樣可以避免不必要的浪費，讓你在購物時更有計劃。每次用完一個再買一個，不僅能幫助你控制開支，也能讓家裡更整潔。





沒用過的新品一律先試用

在購買新產品之前，先用試用品看看效果。這樣可以避免買到不合適的東西，也能節省開支。試用品往往便宜或免費，是了解產品的好方法，不必一開始就花大錢。





斟酌食量避免點過多

用餐時根據自己的食量點菜，避免吃不完而浪費，反正不夠吃再點就可以了，廚房不會跑掉。這樣不僅能幫助你控制開支，還能避免浪費食物，請合理點餐，讓你吃得開心又不過度。





不要失控嚐鮮

嘗試新產品有時候會讓你花費超出預算，過於頻繁地嘗試新東西，可能會讓你的開支失控。保持一定的節制，只在真正需要或特別喜歡的情況下才換新，少踩點雷不好嗎？





不要一次就買一套課程

當你報名課程時，不要一開始就買整套，先試試單個課程，看看是否合適再決定。這樣可以避免浪費在不適合的課程上，讓你用得更安心，也不會一次性花費過多。





不買零食

拒絕零食能省下不少錢，也增進身體健康，不是要杜絕所有零食，而是試著減量，先以少買一半作為第一步，自己在家準備的小點心，既省錢又健康，還能讓你的身體更有生活品質。