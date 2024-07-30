巴黎奧運根本時尚新戰場！各國隊服藏巧思　UNIQLO、山本耀司設計力挺選手

文／美人圈

2024巴黎奧運開幕日於7月26日登場！每年運動員身穿的「奧運隊服」向來是全球矚目的焦點之一，運動與時尚品牌對撞出的火花令人期待值拉滿。伴隨賽事各國隊服也陸續公開，除了中華代表隊必須支持外，趕緊下滑看看你最愛哪一款？

2024中華隊奧運隊服：JUST IN XX周裕穎

二度獲選擔綱奧運進場服設計師的台灣設計師周裕穎此番不僅融合「臺灣夢想、臺灣力量」的理念，邀請遍佈台灣九個縣市、不同領域的台灣之光跨界合作，更以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，聯手全球創新的「碳捕捉」技術與低碳環保無水直噴技術，製成進場西裝外套與長褲。

▲台灣設計師周裕穎為中華隊設計進場服。（圖／JUST IN XX，下同）

西裝內的POLO衫以鍺纖維機能性布料，在巴黎奧運期間炎熱的天氣下將有貼膚越穿越涼的效果。而本次周裕穎特別邀請林國慶打造「Chinese Taipei」翻轉字樣，Taipei翻轉後閱讀後會變成中文字的「加油」，除了替中華隊加油，也以翻轉的意象祝福選手能在場上扭轉乾坤。

2024法國隊奧運隊服：Berluti、Le Coq Sportif、KENZO

LVMH集團早在贊助時就率先透露Berluti將參與國家代表隊的服裝製作！而Berluti也不負眾望把法國隊開幕典禮的隊服從頭到腳昇華到Next Level，以法國國旗紅、白、藍為靈感打造出迷人漸層，同時更特別為女生隊員製作無袖版本西裝外套，並提供絲質裙和西裝褲做選擇。此外，Berluti就連皮革樂福鞋和球鞋都完美著重細節，把招牌漸層刷色工法呈現出來，一登場就氣勢驚人。

▲Berluti為法國運動員和教練量身訂製的進場服。（圖／品牌提供）



至於比賽服，則由Le Coq Sportif加上潮流時尚品牌Pigalle創辦人兼設計師的Stéphane Ashpool擔任創意總監一同操刀設計，同樣能在服裝中看到法國國旗的顏色運用，設計上年輕、富有新意，令人眼睛一亮！

▲法國隊比賽服。（圖／IG@lecoqsportif）

KENZO此番也全力支持贊助法國柔道隊在巴黎奧運會期間舉行的賽事！KENZO藝術總監Nigo為此特別設計服裝、裝備，且因柔道項目發源於日本，更有致敬的意涵。運動員們將身著以和服為靈感的制服亮相，而此設計曾發布於KENZO 2023秋冬時裝秀。

▲KENZO為法國柔道隊設計服裝。（圖／KENZO）

2024日本隊奧運隊服：ASICS、山本耀司

日本隊奧運服可以說是一片紅，吸睛度爆表！這回再次由日本運動品牌ASICS負責，不同於上屆以日本國旗的紅色太陽為靈感，本屆的「日出紅」主色則是借鏡巴黎日出傳達出溫暖力量。日本隊服也很著重實用性，除了滿足速乾、清爽透氣、舒適等特性外，更是發揚環保精神，皆以回收材料製成，號稱史上最輕量的設計更是讓選手穿整天都自在！

▲日本隊奧運服吸睛度爆表。（圖／asics）

值得一提的還有，日本足球代表隊隊服找來傳奇設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）首次操刀製作，與旗下和adidas共同推出的高端運動支線Y-3共同致敬1998年日本足球代表隊隊服，藍色火焰噴發出生命力，搭配日本象徵性橫須賀刺繡外套，視覺效果超強，還相當具有潮流感！

2024美國隊奧運隊服：Ralph Lauren、Nike

美國隊這回奧運服自然也交給來自美國的老字號品牌Ralph Lauren設計，以紅、白、藍三色為主色融入標誌馬術風格西裝外套中，配上條紋襯衫和牛仔褲散發美式休閒運動氣息。另外亦有繡上美國國旗和USA字樣的牛仔風外套、復古刺繡夾克等都時髦有型。

▲美國隊奧運服由Ralph Lauren設計。（圖／IG@ralphlauren）

Nike這次也參與了美國代表隊田徑服的設計，且款式多達50款可以提供選擇，期望可以為選手們的表現加分！從日前曝光的照片中可以看到圖騰的選擇相當大膽，相信在田徑場奔馳絕對是最亮眼的焦點。

2024澳洲隊奧運隊服：Sportscraft、Volley

澳洲隊奧運服也由當地品牌Sportscraft力挺，也是該品牌第十次為國家代表隊設計服裝！整體散發濃郁學院風，黃色漸層短裙配上綠色西裝外套辨識度滿分，內裡搭配的白T也注入黃綠滾邊細節，相互呼應的配色彰顯出青春活力。隊服外套內裡也有小巧思，品牌特別綉上了澳洲運動員誓言，以及301位曾奪冠的國家運動員名字，非常具象徵意義。

另外，澳洲隊球鞋由Volley負責，同樣以黃綠線條為亮點注入經典小白鞋中，鞋後跟和鞋帶上還印有象徵澳洲的「AUS」字樣以及象徵奧林匹克運動會澳洲代表團的袋鼠徽標，讓選手走到哪都可以以國家為榮。

2024加拿大隊奧運隊服：lululemon

有楓葉之國美名的加拿大隊則把醒目的楓葉紅色融入奧運隊服中，並找來lululemon設計此次開幕式和閉幕式的服裝！可以看到紅色調被運用在外套和服裝中，印花上則加入了加拿大歷史與生物的特色圖案，同時融入暈染、漸層和各類花紋元素，一身紅的同色系穿搭霸氣非凡！

2024南韓隊奧運隊服：The North Face

南韓隊的奧運服則與The North Face合作！講求輕便、機能，看似設計簡單卻實穿耐看，因此贏得選手們一致認可。衣服上的白色代表了東海，加上藍色漸層撞出夏日清新氛圍。

2024瑞典隊奧運隊服：UNIQLO

UNIQLO此番為瑞典代表隊設計奧運服裝，首次嘗試回收門市收集的UNIQLO商品，並經過多道程序處理再製後，運用於16件官方制服中，完美體現品牌一直在追求可持續發展方面的決心以及舒適機能的特性！

▲UNIQLO為瑞典隊設計奧運服。（圖／UNIQLO）

2024德國隊奧運隊服：adidas

adidas與德國足協合作長達超過70年，早已累積深厚的情誼，這回巴黎奧運自然也由其操刀德國奧運代表隊的官方隊服啦！

2024英國隊奧運隊服：Ben Sherman

英國代表隊「Team GB」與當地時尚品牌Ben Sherman合作關係已邁入第三年，作為今年開幕式和閉幕式的官方制服，品牌在設計上也別出心裁把英國國旗代表色融入其中，同時還加入玫瑰、薊花、水仙等花卉圖案在Polo衫中，展現團結精神和歷史文化精神。

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