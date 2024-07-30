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布萊迪新款Port Charlotte泥煤威士忌　瞄準父親節送禮市場

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▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲布萊迪酒廠波夏重泥煤威士忌 ，擁有各異其趣的四種橡木桶陳年製酒工藝與風味。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

若有一個喜歡品酒的父親，在父親節禮物的選擇上似乎就輕鬆多了，只要懂得父親胃口，台灣市場不怕沒好酒可飲。人頭馬君度旗下布萊迪酒廠，近期針對父親節推出多款系列，帝亞吉歐也推薦旗下數款酒廠之作，為不同類型的父親提供多樣選擇。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲波夏10年單一麥芽蘇格蘭威士忌，售價1,770元。

布萊迪酒廠「Port Charlotte 波夏重泥煤威士忌」系列中的「Port Charlotte 波夏 10 年單一麥芽蘇格蘭威士忌」適合成熟內斂的父親，由無泥煤大麥和80ppm重泥煤大麥混合而出的40ppm的泥煤值，初聞感受到濃郁的煙燻味和泥煤灰，入口後柔軟的質地搭配煙燻牡蠣和蜂蜜檸檬，水果甜美和煙燻感深沉在尾韻綻放，煙燻和甜味適度平衡。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲波夏 PAC:01 波爾多桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，售價3,200元；「波夏 PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，售價3,565元。

另款「Port Charlotte 波夏橡木桶探索系列」中的「波夏 PAC:01 波爾多桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」、「波夏 PMC:01 波美侯紅酒桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，均以獨特的橡木桶陳年創造獨特風味。「波夏 PAC:01」呈現新鮮水果和煙燻泥煤的混合香氣；「波夏 PMC:01」則帶來深色莓果、煙燻和皮革等複雜層次的口感。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲波夏艾雷大麥2014單一麥芽蘇格蘭威士忌，售價1,820元。

使用了100%來自艾雷島的大麥，並經過七年的橡木桶陳年的「波夏艾雷島大麥2014單一麥芽蘇格蘭威士忌」擁有麥芽威化餅和泥煤灰燼的香味，入口後充滿了成熟水果和泥煤煙熏的細膩感，餘韻中則有堅果和橡木桶燒烤，呈現出溫柔而又深沉的風味。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲Johnnie Walker藍牌，售價5,800元。

近期帝亞吉歐也精選旗下四款截然不同的威士忌作為父親節送禮推薦，包括一萬桶酒藏中，只有一桶比例的JOHNNIE WALKER藍牌；泰斯卡年度限量甄選「Distillers Edition酒廠巡禮系列」，以雪莉桶的甜美口感，完美揉合盈滿泥煤煙燻風味的泰斯卡濃厚海島氣息；內斂與厚重兼具的「慕赫16年單一麥芽威士忌」，以及擁有蜂蜜香甜的白葡萄乾香氣，融合多款水果風味的THE SINGLETON蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲TALISKER Distillers Edition 酒廠巡禮系列，售價1,480元；THE SINGLETON蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，售價1,680元。

▲父親節威士忌推薦。（圖／各品牌提供）

▲MORTLACH慕赫16年單一麥芽威士忌，售價2,950元。

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關鍵字：

父親節, 威士忌, 禮物推薦, 品酒, 酒廠

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