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詹朴跨界打造最時髦鐵板燒制服！「吃出心得」改良西服藏浪漫告白

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記者鮑璿安／台北報導

台灣設計師詹朴於倫敦成立時裝品牌APUJAN，多年來帶來令人眼前一亮的跨界設計，此次操刀王品旗下鐵板燒夏慕尼的全新制服與周邊視覺，在七夕情人節前夕獻上浪漫巧思，改良西式制服並融合東方服飾元素，恰如其分呈現兼具時髦和舒適度的工作裝。詹朴更透露自己通過吃鐵板燒來觀察主廚，了解職業本身特性，打造出最適合的制服。

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲詹朴本次以「肩並肩的浪漫」為靈感打造夏慕尼全新制服 。（圖／品牌提供）

詹朴本次以「肩並肩的浪漫」為靈感打造夏慕尼全新制服，多層次的藍色及添加法國國旗等元素，強調整體的色彩呼應，使其呈現出時裝系列的完整性，也在西式制服中藏入許多品牌的標誌性細節，包括熟悉的不對稱領型、外翻袖口，注重可拆解和互搭單品，擁有法式浪漫的時裝風采。詹朴打趣說，自己早就在吃鐵板燒的時候觀察過主廚的工作方式，藉此深化細節，了解到工作人員需要在圍裙口袋放置物品，布料則選擇透氣、隔熱性質，更需要在不同場地的燈光強度下，呈現更有專業度的制服形象。

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲巧思融入品牌法文標語「SOYONS ROMANTIQUE, SOYONS CÔTE À CÔTE(肩並肩的浪漫)」 。（圖／品牌提供）

▲夏慕尼 。（圖／品牌提供）

▲夏慕尼七夕期間限定法式雙人海陸饗宴，主廚以日本A5和牛、白蘭地鴨胸與頂級海鮮食材為主角 。（圖／品牌提供）

詹朴過去曾經為Samsung、台灣大哥大、高雄流行音樂中心設計制服形象，這次進攻餐飲業對他而言是全新嘗試，他提到：「不同類型的制服就要符合不同職人的需求，我們是透過服裝去認識人，認識一個行業。」從和夏慕尼的溝通開始，到實際的發想、真正接手製作制服，大約耗時一年半時間，對他而言，花一點時間，彰顯出平淡之中的變化，傳遞品牌價值是相當驕傲的設計。

▲▼台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎首度釋出進場服時尚大片。（圖／品牌提供）

▲台灣代表設計師JUST IN XX周裕穎（中）打造巴黎奧運中華隊進場服。（圖／品牌提供）

同樣備受矚目的台灣設計，周裕穎再度獲選擔綱本屆中華台北隊進場服設計師，本次特別以中華奧運會徽原色為基調，將「山」、「海」、「城」、「原」等元素融合作為視覺概念，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為布料印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍。周裕穎一貫擅長攜手在地藝術家跨界翻玩，特別邀請文字設計師林國慶打造的「Chinese Taipei」翻轉字進行的排列，為其注入「扭轉乾坤」的意涵。在台灣傳統習俗上，佩戴春仔花胸花代表隆重，纏花工藝師林佩瑩則製作國花梅花、油菜花胸針為西裝增加在地特性。

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關鍵字：

設計師, 夏慕尼, 制服, 美食, 時尚

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