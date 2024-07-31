fb ig video ETtoday search mobile

半島酒店經典奶黃再現中秋　風月堂推奶油葡萄厚夾心酥

>

記者蔡惠如／綜合報導

中秋佳節將至，各大品牌紛紛推出應景月餅禮盒。半島精品店今年延續傳統風味，同時融入創新元素，推出多款月餅禮盒，並與家扶基金會合作，將部分月餅捐贈給弱勢家庭，讓中秋佳節的溫暖能夠傳遞給更多人。日本風月堂則以主打商品法蘭酥披上中秋新裝，旗下Lespoir奶油葡萄厚夾心酥也在台現身。

▲半島酒店、神戶風月堂推中秋禮盒。（圖／各品牌提供）

▲半島酒店推出3款中秋禮盒，各有特色。（圖／各品牌提供）

半島精品店今年的月餅系列主打三款禮盒，首先便是一試上癮的自家招牌奶黃月餅，以及七星伴月禮盒與特賞雙輝月餅禮盒。奶黃月餅以細膩香濃的口感聞名，選用優質牛奶和純正奶油製作餡料，搭配精選蛋黃，口感香甜不膩，柔滑中帶有彈性，受到許多台灣老饕每年首選。

▲半島酒店、神戶風月堂推中秋禮盒。（圖／各品牌提供）

除了經典傳統，今年亦推出兩款中秋禮盒呈現新意，七星伴月禮盒包含四種不同風味的月餅，從傳統的雙黃白蓮蓉，到創新的茉莉花茶和鳳凰單叢茶月餅，讓人彷彿在月下展開一場味覺探索之旅，適合一次喜嚐多種口味的消費者；特賞雙輝月餅禮盒內含蛋黃白蓮蓉和迷你奶黃兩種經典口味，是一種老港人的獨特風情。

品牌表示，為了確保顧客能購買到正品，半島精品店的月餅包裝上都有識別編碼，消費者還可以在網上進行認證。在運送和儲存方面，半島表示會使用恆溫裝置，以確保月餅的品質。目前已在各大百貨專賣店與官網開賣。

▲半島酒店、神戶風月堂推中秋禮盒。（圖／各品牌提供）

日本百年甜點品牌神戶風月堂針對中秋時節，主打中秋限定「棕紅綜合禮盒」，外觀設計靈感來自中秋節意象，禮盒內含多款明星商品，包括品牌招牌的法蘭酥餅乾、雙圓餅乾、捲餅等不同風味。法蘭酥採用獨特製法，口感酥脆且層次分明，是風月堂的招牌甜點之一。

▲半島酒店、神戶風月堂推中秋禮盒。（圖／各品牌提供）

▲半島酒店、神戶風月堂推中秋禮盒。（圖／各品牌提供）

除了傳統口味，風月堂也在台推出「奶油葡萄厚夾心酥」，使用葡萄乾與可爾必思特調奶油製成，口感濕潤帶有果香，甜而不膩。另有岩鹽風味系列，將喜馬拉雅山岩鹽融入餅乾中，帶來鹹甜交錯的獨特滋味。

神戶風月堂表示，中秋禮盒價格從880元至1,780元不等，另有滿額優惠，部分產品為限量空運，售完為止，從8月中旬起，在台北SOGO忠孝館及新光三越南西店設置快閃店，有興趣的民眾可至現場選購。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

月餅, 禮盒, 中秋, 品牌, 甜點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花

妮可基嫚露馬甲線不輸差41歲的長女　漂亮母女檔根本姊妹花

第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀

第一直覺選擇「一片落葉」　韓心測神準揭曉隱藏個性、愛情觀

愛情中最卑微星座Top 3 ！第一名習慣討好對方　容易丟了自我

愛情中最卑微星座Top 3 ！第一名習慣討好對方　容易丟了自我

戴資穎戴近20萬珠寶揮拍奮戰　和王齊麟撞愛牌FRED 湯姆克魯斯替體操天后加油　戴勞力士配質感休閒裝帥翻 4種思考讓你無法快樂　心理學家教你轉念放下 劉詩詩奧運席搧紅扇露古典美　戴歐米茄紀念錶氣質滿點 父親節蛋糕熱量排行榜曝光！營養師教「健康吃不長胖」4秘訣 夏天「藏小腹穿搭」技巧！找出肚子多肉區　避開NG褲型立刻顯瘦5公斤 擺脫油膩、頭臭味！皮膚科醫師教「夏日養護5法則」　正確清潔才有效

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面