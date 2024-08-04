Jisoo最美9套時裝周造型！初登板首秀拿下年度價值最高IG貼文

文／美人圈

BLACKPINK成員Jisoo，作為DIOR的全球品牌大使，每每出席時裝周的造型，總會在網路上掀起一番討論，更有幾套引發討論熱議！在許多影片中也能看到Dior的總監總是緊緊牽著Jisoo進場，可見品牌對她重視度，網友也稱Jisoo真的是妥妥的Dior親女兒、Dior小公主。今天就來看看Jisoo穿過哪些禮服吧！

Dior 2024/25 巴黎秋冬高訂時裝周

時隔百年的巴黎奧運，DIOR以此做為2024/25秋冬高級訂製時裝系列的主題，在巴黎羅丹美術館登場的秋冬高訂秀場，帶領大家夢回奧運的發源地：古希臘。其中Dior全球品牌大使Jisoo，則以中世紀公主般的造型現身，這也是她第二次出席Dior的高級訂製時裝秀。Jisoo身穿Dior 2025早春系列的第64個Look，更是全球首穿！綴滿水晶漁網的公主袖與花苞裙，搭配黑色長靴與菱格紋過膝長襪，完美展示什麼是「從童話走入現實」，精緻甜美又不失帥氣的造型超符合主題，連本人都直呼：「Un look parfait！（完美的造型）」。

▲Jisoo出席Dior的高級訂製時裝秀。（圖／IG@dior、@sooyaaa_，下同）

Dior 2024 巴黎秋冬時裝周

Jisoo在24秋冬秀上以黑色西裝外套搭配褲裙，並搭背藍白圓點領帶和蝴蝶結雙辮髮型，全黑的幹練套裝加上俏皮可愛的妝髮，完美展示Dior女人的青春美麗特徵。非粉絲網友也表示：這根本就是熱播美劇《星期三》主角的造型，直呼真的很適合她。

Dior 2024 巴黎春夏時裝周

一向都以清新、甜美造型示人的Jisoo，出席Dior 2024巴黎春夏時裝周時，破格的選擇了一件黑色西裝馬甲洋裝，搭配黑色及膝綁帶長靴，並手持經典包Lady D-Joy，加上一頭旁分長髮、煙燻眼妝，充滿既叛逆又搖滾的味道，也完美呼應本次大秀的「女巫」核心精神。粉絲也紛紛表示：「Jisoo這是要把我掰彎了吧」、「就算不是小公主風格也好適合 」、「煙燻妝真的讓我移不開眼睛」、「中性風格駕馭得超好！」。

Dior 2023 巴黎秋冬時裝周

身為Dior品牌大使的Jisoo，在Dior 23秋冬時裝周時，穿上了一身紫羅蘭色禮服現身，無肩帶的設計完美地展示Jisoo優美的肩頸線條，高腰剪裁與打摺下襬則為整體注入典雅氣質，而亮眼的紫羅蘭色更是讓整個造型看起來既活力又典雅，配上簡約的黑色粗跟涼鞋與迷你Lady Dior提包，完美詮釋Dior經典的優雅風情。

而本季Dior秀場中最有討論度的時刻，絕對是Jisoo與好萊塢知名女星莎莉賽隆（Charlize Theron）的破次元壁同框！合照一經發布便在網路上獲得巨大的討論度，Charlize Theron在現場更扮演起保鑣，拉起外套表示要保護Jisoo，大喊：「我要保護她！」，兩人幽默又可愛現場的互動更是讓網友表示嘴角根本壓不下來！

Dior 2023 巴黎春夏高訂時裝周

Dior 2023巴黎春夏高訂時裝周最令人驚喜的嘉賓，正是當時世界巡演中的Jisoo！雖已多次出席過Dior秀場，但這場大秀特別的地方在於Jisoo首次受邀出席Dior高訂秀場！身穿全白小禮服搭配迷你Lady D-Joy包，相當氣質，而這次討論度最高的莫過於Jisoo的眉上齊瀏海+包頭造型！網友們都直呼真的太可愛，完全是妥妥的Dior小公主！

Dior 2023 巴黎春夏時裝周

Jisoo身穿甜美性感的黑色平口洋裝搭配漁網褲襪，展現流暢柔美的肩頸線條，腳上穿的則是方頭綁帶高跟鞋，並搭配經典Lady Dior包款，為她增添優雅魅力。

▲Jisoo。（圖／IG@pierre__mouton）

Dior 2022 首爾早秋時裝周

Dior 2022早秋系列的時裝周，首次在首爾舉行，地點選在南韓最具盛名的梨花女子大學，藉由充滿歷史與文化的學院，傳遞Dior的核心精神和品牌願景。品牌大使Jisoo也盛裝出席時裝秀，身穿Dior 2022秋冬女裝系列經典黑色蕾絲禮服，搭配Dior露跟尖頭高跟鞋，並手持Micro Lady Dior手袋，盡顯其高貴大方氣質。

Dior 2022 巴黎秋冬時裝周

Dior 2022秋冬巴黎時裝周，Jisoo身穿黑黃格連衣裙，搭配白襯衫與黑色領帶，腳上則穿著黑色細高跟以及Mini Lady Dior包，魅力四射展現既青春又復古的校園氛圍，完美詮釋「人間Dior」的稱號。而網友也發現這套造型類似於90年代的經典青春高校劇《獨領風騷（Clueless）》中女主角Cher。

Dior 2022 巴黎春夏時裝周

Dior 2022的春夏大秀，是Jisoo接任全球品牌大使初登板首秀！她穿上Dior 2022的早春服飾，一身黑白刺繡連身裙象徵著希臘女神雅典娜，搭配烏黑的長直髮，展現清新脫俗又高雅的一面。而根據《WWD》報導指出，由Jisoo在Dior大秀開始前，於Instagram上發佈的四張穿著白色連身短裙的照片，共產生了184萬美元的媒體影響價值，而在品牌官方上的2張背板照，更被媒體提及兩千次以上，創造了約1,570萬美金的價值（約台幣4億4千萬），奪下2021年價值最高的社交媒體貼文。

最後編輯也補充兩套一經發布就有著超高討論度的Dior造型。

《BORN PINK》首爾最終場

Jisoo在BORN PINK世界巡演的首爾場（2023年9月），穿上Dior為她訂製的禮裙上台演出，夢幻的黑色蕾絲蓬裙，加上以藍、粉、綠三個柔和色調的碎花上衣，展現令人驚嘆的造型，網友也稱讚她的舞台表現簡直令人迷惑又陶醉。

《Lady Dior Celebration》首爾場開幕

另一套則是出席《Lady Dior Celebration》首爾場開幕（2023年9月），Jioss穿著帶有豹紋圖案的柔軟面料洋裝，同時背著她專屬的Dior AW23 Lady Dior包包，搭配典雅的公主頭波浪捲髮型，舉手投足間都散發優雅氣質，也讓現場粉絲激動不已，表示完全就是公主。

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