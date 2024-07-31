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柯佳嬿穿PRADA蝴蝶結裝「想綁雙馬尾」　范少勳看奧運要挑戰泳帽混搭

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記者鮑璿安／台北報導

PRADA今31日舉辦2024秋冬男女裝系列預覽，邀請藝人柯佳嬿、范少勳搶先演繹本季單品，此系列呈現出復古與未來感兼具的時髦廓形，柯佳嬿相當喜愛身上的蝴蝶結洋裝，但她也忍不住想嘗試范少勳身上的寬肩西裝外套，直言自己私下常穿男裝，逛店時早就物色了心儀單品，是一款運動感的尼龍拉鏈裝，大讚「超帥的！不會有過季問題」。

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲PRADA舉辦2024秋冬男女裝系列預覽，邀請藝人柯佳嬿（右）、范少勳搶先演繹本季單品。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿換上一身裝飾滿滿蝴蝶結的黑色綢緞洋裝 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿換上一身裝飾滿滿蝴蝶結的黑色綢緞洋裝，她表示很喜歡手工縫製的細節，同系列也有粉色款式，她看到之後笑說，「如果選到粉色那款，可能我會綁雙馬尾」。柯佳嬿也稱讚范少勳以灰色羊毛大衣搭配綠色尼龍高領上衣的組合，形容像是美劇中會出現的復古風格，不過她忍不住質疑：「肩膀部分是真的嗎？」她自己也非常喜歡寬肩設計，更說私下就常穿男版外套，本季中最吸引她的是一款科技感的拉鏈套裝，「秋冬系列在復古之外，有點未來感，放在一起有新的火花」。

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲范少勳以灰色羊毛大衣搭配綠色尼龍高領上衣 。（圖／品牌提供）

范少勳則對於本季的泳帽單品印象深刻，秀上以制服混搭泳帽展現新意，他說：「我以前是游泳隊的，所以很熟悉，正好可以搭配上奧運熱潮。」 至於即將到來的七夕情人節，范少勳很推薦機器人鑰匙圈作為禮物，柯佳嬿喜歡香氛蠟燭、掛環皮革配飾，然而兩人都屬於不刻意過節派，認為每天都可以是情人節。

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2024 秋冬系列形象照。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲標誌性的手提包以臂環的方式被固定在手中。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲Galleria包裝飾了豐盈的羽毛細節 。（圖／品牌提供）

▲prada 。（圖／品牌提供）

▲立體手繪工法鮮明堆疊於Minaudiere包款 。（圖／品牌提供）

由 Miuccia Prada 及Raf Simons 共同設計的PRADA 2024 秋冬系列女裝秀，源自維多莉亞時期的歷史元素完美融入其中，以當時瓷器上的立體花卉圖樣為靈感，工匠運用複雜工序，立體手繪工法鮮明堆疊於Minaudiere包款上，成為一大看點；Galleria包則裝飾了豐盈的羽毛細節，帶來活靈活現的魅力。本季也試圖改寫著裝規則，標誌性的手提包以臂環的方式被固定在手中，該款掛環配飾能夠混搭配件，提供皮革與Re-Nylon版本。而衣著走向便於混搭的運動風格，運動面料結合緊身外套剪裁、賦予口袋和抽繩的大衣，譜出秋冬時節活潑休閒的輕快節奏。

同場加映七夕單品

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2024年七夕限量系列 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼包開箱 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲注入愛心廓形的Solstice肩背包 。（圖／品牌提供）

七夕情人節各大精品準備好限定單品彰顯心意，BOTTEGA VENETA七夕限量系列中的矚目作品，莫過於注入愛心廓形的Solstice肩背包，品牌包款大多維持簡約含蓄的外型，這款新作算得上最直接的告白方式了。以2024早秋系列的Solstice包為藍本，擁有纖薄線條輪廓，包口則採用交錯的編織皮革拼接縫製而成，打造出獨特而圓滑的愛心樣貌，對於標誌性的Intrecciato 編織工藝而言毫無疑問是一大考驗，只要將上方兩側拉鏈打開，即可看到飽含濃情蜜意的內襯，讓人沉浸在七夕時節的浪漫氛圍之中。

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關鍵字：

PRADA, 2024秋冬, 柯佳嬿, 范少勳, 私人訂製

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