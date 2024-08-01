超準心測！末日時希望哪種動物存活？　秒測你渴望的戀愛關係

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書

每個人對於戀愛，都有自己內心憧憬的樣貌，有些人喜歡彼此互相扶持的感情，也有些人喜歡找比自己更強的對象，享受被呵護的感覺，那你了解自己想要什麼樣的戀愛關係嗎？最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，只要選出你希望能存活的動物，就能快速看出你渴望的戀愛關係是哪一種。

Q：如果末日來臨，你最希望以下哪種動物可以活下去？



A.馬



B.小鹿



C.綿羊

＊分割下為選項解析＊

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A.馬



你一直都很渴望能有一段「勢均力敵」、各方面相當的戀愛關係。你不求對方多富有或有多厲害、能幹，只希望彼此之間有愛，對方是認真的對待這段關係，而且是以結婚為前提來交往。另一方面，你也希望彼此的三觀相近，有相同的興趣，對未來的規劃也有共識。也因此，你相信只要自己和另一半一起努力，就能創造出美好幸福的未來。

B.小鹿



在感情關係中，你是比較現實的，你會傾向找一個家境不錯、能力很強的對象。你希望另一半能帶給你優渥的生活，讓你沒有後顧之憂，想工作的時候就工作，工作不順心的時候，隨時都能辭職。你也會把自己定位於一個賢內助的角色，你會全心全意的支持另一半，理解他、包容他，同時把家裡所有大小事都打理好，把一切都安排妥當，讓另一半可以無後顧之憂的放心去打拼。

C.綿羊



選擇綿羊的你，在感情中有著慕強心理，希望能跟一個各方面都比自己優秀的對象戀愛，不僅一起出去時會讓你感到很有面子，而且另一半也能以他的能力引導你、給你幫助，你認為和這樣的人在一起，能讓自己變成更好的人。另一方面，你不喜歡低調、偷偷摸摸的談戀愛，更喜歡大肆地對外宣示主權，讓所有人都知道你們的關係，但這樣做並不是單純的想放閃秀恩愛，只是希望能得到大家的祝福和認同，這樣才會讓你很有安全感。