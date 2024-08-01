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戴資穎奧運最後一舞謝幕！回顧10堅韌金句：輸，也要讓對手贏得很辛苦

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記者鮑璿安／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎帶傷出戰巴黎奧運，昨晚31日在女單預賽最終戰不敵泰國選手依瑟儂，完成生涯最後一場奧運。30歲的戴資穎擁有許多輝煌歷史，在2020年東京奧運獲得奧運羽球女單銀牌，同時也寫下了台灣在奧運羽球女子單打項目的最佳記錄。現在就來回顧她曾說過關於堅持、追求夢想的金句，帶給你我動力向前。

▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

1. 結束我夢想的舞台，怎麼撐到現在的我不知道，想起受傷那天坐在輪椅上去了醫院，哭的唏哩嘩啦。好想原地放棄自己，不想飛到這裡，因為我知道自己這趟不會有理想的成績。最終我沒有放棄，我盡了最大的努力，看著自己的傷復原速度跟烏龜一樣，也沒有一天敢休息。我想當時我如果就這樣放棄了自己，我會比現在更難受。

2. 無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。

3. 知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。看來超人有來，只是我沒能撐過去。

4. 戰場上沒有永遠的贏家，只有不斷努力的人。

5. 贏球的當下，為自己感動了兩秒，因為這場球是贏得多麽不容易，只有自己知道。

6.輸，也要讓對手贏得很辛苦。

7.人生不可能沒有遺憾，所以就努力的不要留下遺憾。

8.盡力就是最好的，加油。

9.球迷的支持是我前進的力量，每一次的加油和歡呼，都讓我在球場上一點都不孤單。

10. 我會努力，直到最後；因為我是戴資穎，我永不放棄。

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關鍵字：

羽球, 戴資穎, 奧運, 台灣, 運動

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