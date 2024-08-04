LV復刻版精品包超值得收藏！肩背側背都行　附迷你手袋更可愛

文／LOOKin

近年來許多國際精品品牌都陸續回顧了過去，將曾經年代裡紅極一時的經典包款，重新復刻推出新版本，每個精品品牌都有其具代表性、久經年份卻歷久不衰的經典人氣的包款，它可能代表著某個世代、時間段或文化風格與流行的象徵擁有悠久的歷史意義，更能呈現長久以來承襲的代表設計，以復古雋永的包款基調，與現代流行時尚碰撞結合，創造出全新又雋永的代表性爆款精品包，而許多包款在停產後會於現代重新作為靈感參考、復刻推出，更符合現代潮流趨勢，卻仍舊保有品牌雋永、標誌的特色和重點，非常值得入手投資或珍藏，別再錯過了，LV超值得收藏的復刻版精品包推薦！

LOUIS VUITTON Vibe

▲LOUIS VUITTON Vibe NT$80,500（圖／LOUIS VUITTON，下同）

本季官網熱騰騰上架的Vibe手袋，靈感源自品牌推出於2003年的Viva-cité手袋，將過去爆人氣的經典包款重新復刻，一眼就令人愛不釋手！這款手袋在舊款時期被稱為駱駝包，因為外側兩個對稱的口袋就如同駱駝的雙峰，以Monogram帆布製成雖小巧但實用耐用，內部及外部均設有多個口袋超適合日常使用，另外還配備皮革斜背肩帶及飾有LV Circle標誌的時尚紡織布短肩背肩帶，可作多種方式攜帶CP值超高。

LOUIS VUITTON Saumur BB

對於LV中古包款有研究的人一定知道雙子星郵差包，而這款以Monogram帆布打造的Saumur BB手袋，便是以現代風格重新詮釋過去品牌備受喜愛的郵差風設計包款，袋身以馬鞍包形狀設計，並以天然牛皮搭扣呼應傳統馬術精神，手袋前幅搭扣配以隱藏式磁扣設計令整體造型兼具現代感與實用性，而獨具魅力的手袋小巧卻格外實用，寬敞空間可收納各種小物，整體風格也比LV Pochette Métis更加隨性休閒。

LOUIS VUITTON Croissant MM





從LV非常經典雋永的標誌性包款Croissant所復刻的這款Croissant MM手袋，整體細節度與造型更上一層樓，不僅在背帶方面可調整又添增率性設計，以老花Monogram塗層帆布製成，綴以天然牛皮飾邊，並配有可愛的同款迷你手袋更是令人眼睛為之一亮，包型輪廓的部分也比舊款來的更加流線、輕盈，也因此被網友們稱為豌豆包，實在是超級可愛！

LOUIS VUITTON Loop

上架就被稱為半月包的這款Loop手袋，是由Nicolas Ghesquière為2022早春系列所設計的包款，靈感同樣源自於路易威登典藏的Croissant手袋，以現代俐落、個性的輪廓再復刻登場，外型貼身小巧、包型活潑有趣且充滿記憶點，配備鏈帶可作肩背及皮革肩帶作斜背之用，而正面拉鏈口袋則綴有LV Circle標誌拉鏈頭，擁有了LV許多經典的元素，和前一款呈現截然不同的樣貌。

LOUIS VUITTON Wallet on Chain Ivy

這款以Monogram帆布製作的時尚Walleton Chain Ivy手袋靈感源自2000年代的Sac Recoleta手袋，這次復刻回歸在整體包款的線條上更加圓潤休閒、帶有現代感，而袋身還配以可拆式金色鏈帶作短肩背攜帶，另天然皮革肩帶不僅可拆也可調節長度，日常可短肩背或長斜背都可以，另外手袋內部設有名片夾層及拉鏈口袋，完全是收納日常必需品的完美之選！

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