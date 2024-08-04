fb ig video ETtoday search mobile

LV復刻版精品包超值得收藏！肩背側背都行　附迷你手袋更可愛

>

文／LOOKin

近年來許多國際精品品牌都陸續回顧了過去，將曾經年代裡紅極一時的經典包款，重新復刻推出新版本，每個精品品牌都有其具代表性、久經年份卻歷久不衰的經典人氣的包款，它可能代表著某個世代、時間段或文化風格與流行的象徵擁有悠久的歷史意義，更能呈現長久以來承襲的代表設計，以復古雋永的包款基調，與現代流行時尚碰撞結合，創造出全新又雋永的代表性爆款精品包，而許多包款在停產後會於現代重新作為靈感參考、復刻推出，更符合現代潮流趨勢，卻仍舊保有品牌雋永、標誌的特色和重點，非常值得入手投資或珍藏，別再錯過了，LV超值得收藏的復刻版精品包推薦！

 LOUIS VUITTON Vibe

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲LOUIS VUITTON Vibe NT$80,500（圖／LOUIS VUITTON，下同）

本季官網熱騰騰上架的Vibe手袋，靈感源自品牌推出於2003年的Viva-cité手袋，將過去爆人氣的經典包款重新復刻，一眼就令人愛不釋手！這款手袋在舊款時期被稱為駱駝包，因為外側兩個對稱的口袋就如同駱駝的雙峰，以Monogram帆布製成雖小巧但實用耐用，內部及外部均設有多個口袋超適合日常使用，另外還配備皮革斜背肩帶及飾有LV Circle標誌的時尚紡織布短肩背肩帶，可作多種方式攜帶CP值超高。

LOUIS VUITTON Saumur BB

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

對於LV中古包款有研究的人一定知道雙子星郵差包，而這款以Monogram帆布打造的Saumur BB手袋，便是以現代風格重新詮釋過去品牌備受喜愛的郵差風設計包款，袋身以馬鞍包形狀設計，並以天然牛皮搭扣呼應傳統馬術精神，手袋前幅搭扣配以隱藏式磁扣設計令整體造型兼具現代感與實用性，而獨具魅力的手袋小巧卻格外實用，寬敞空間可收納各種小物，整體風格也比LV Pochette Métis更加隨性休閒。

LOUIS VUITTON Croissant MM

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）
從LV非常經典雋永的標誌性包款Croissant所復刻的這款Croissant MM手袋，整體細節度與造型更上一層樓，不僅在背帶方面可調整又添增率性設計，以老花Monogram塗層帆布製成，綴以天然牛皮飾邊，並配有可愛的同款迷你手袋更是令人眼睛為之一亮，包型輪廓的部分也比舊款來的更加流線、輕盈，也因此被網友們稱為豌豆包，實在是超級可愛！

LOUIS VUITTON Loop

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

上架就被稱為半月包的這款Loop手袋，是由Nicolas Ghesquière為2022早春系列所設計的包款，靈感同樣源自於路易威登典藏的Croissant手袋，以現代俐落、個性的輪廓再復刻登場，外型貼身小巧、包型活潑有趣且充滿記憶點，配備鏈帶可作肩背及皮革肩帶作斜背之用，而正面拉鏈口袋則綴有LV Circle標誌拉鏈頭，擁有了LV許多經典的元素，和前一款呈現截然不同的樣貌。

LOUIS VUITTON Wallet on Chain Ivy

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

▲復刻精品包 。（圖／翻攝自官網）

這款以Monogram帆布製作的時尚Walleton Chain Ivy手袋靈感源自2000年代的Sac Recoleta手袋，這次復刻回歸在整體包款的線條上更加圓潤休閒、帶有現代感，而袋身還配以可拆式金色鏈帶作短肩背攜帶，另天然皮革肩帶不僅可拆也可調節長度，日常可短肩背或長斜背都可以，另外手袋內部設有名片夾層及拉鏈口袋，完全是收納日常必需品的完美之選！

延伸閱讀

【知識+】日本東京必逛「二手精品店推薦」愛馬仕、Chanel、LV通通有！名牌包收購專賣、網站也能買

女生精品皮帶推薦：LV、Dior、Celine…10條名牌經典款該入手，價格萬元初起太可以！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：

LOOKin, 老花, 精品, LV

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

哪個小女孩在哭？看妳在異性眼中是不是心機女

超夯心測！哪個畫面最溫馨？秒測你對伴侶的依賴性有多強

超夯心測！哪個畫面最溫馨？秒測你對伴侶的依賴性有多強

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

只有長大才懂「低度社交」　4大特點絕不硬聊、最怕在茶水間遇到同事

膠原蛋白25歲後流失快！營養師教吃「5種天然食物」養出澎彈美肌 難怪痘痘好不了！皮膚科醫師曝5個「長痘壞習慣」　面膜敷錯也NG 你看到兩個人還是骷髏？一張圖測出深層內在本性 想找你卻「不主動聯絡」星座Top 3！第一名討厭處理人際關係越來越孤僻 為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願　容易自我感動 貝嫂上攻「錶王」千萬全鑽款　搭「鴿子蛋」戒指出遊閃爆 第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面