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首爾必逛4間百貨！汝矣島現代百貨、明洞新世界爆買精品與當紅潮牌

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文／LOOKin

到南韓首爾百貨公司推薦一定要逛！尤其汝矣島現代百貨、現代百貨木洞店、明洞新世界、明洞樂天百貨，買精品或當紅潮牌MARDI MERCREDI、Emis、MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD都能一站搞定！時間有限就鎖定首爾這幾間買爆！

南韓首爾百貨必逛

汝矣島現代百貨

▲南韓百貨 。（圖／翻攝自官網）

▲汝矣島現代百貨正是韓劇《淚之女王》百貨拍攝取景地點。（圖／thehyundai.cn）

韓劇淚之女王百貨拍攝取景地點！除了建築物本身具有設計感非常漂亮之外，可以說是囊括了所有大家愛逛的精品品牌與流行潮流品牌EMIS、KIRSH、MARITHÉ、Matin Kim等，此外內部購物空間非常寬敞，到首爾一定不能錯過！

店鋪資訊
더현대／The Hyundai Seoul
地址：서울 영등포구 여의대로 108
時間：周一到周四10：30－20：00；周五到周日10:30-20:30
交通：地鐵5號線汝矣島渡口站1號出口

現代百貨木洞店

▲南韓百貨 。（圖／翻攝自官網）

▲現代百貨木洞店。（圖／thehyundai.cn）

逛起來非常舒心不擁擠的百貨！人潮不擁擠所以可以盡情試穿，潮流品牌KIRSH、Matin Kim都有設櫃位可以買好買滿，到南韓必逛的Gentle Monster在這裡也有櫃點，熱門流行的單品都能在這邊一次購足！

店鋪資訊
현대백화점 목동점
地址：Mokdongdong-ro, Mok-dong, Yangcheon-gu, Seoul
時間：周一到周四10：30－20：30；周五到周日10：30－20：30
交通：首爾地鐵5號線梧木橋站2號出口

明洞樂天百貨本店

▲南韓百貨 。（圖／翻攝自官網）

▲明洞樂天百貨公司。（圖／lottedfs.com）

熱愛買精品品牌、美妝品牌這棟絕對不能錯過！明洞樂天百貨公司可以說是南韓必逛的精品百貨首選，9至12樓是樂天免稅店總店，擁有最齊全的品牌與商品，香水品牌也都能在這邊購齊！超熱門的香氛品牌Tamburins在這邊也有設櫃唷！

店鋪資訊
地址：서울 중구 남대문로 81
時間：周一到周四10：30－20：00；周五到周日10：30－20：30
交通：首爾地鐵2號線乙支路入口站

新世界百貨明洞本店

▲南韓百貨 。（圖／翻攝自官網）

▲新世界百貨。（圖／shinsegaedf）

位於明洞的新世界百貨是來到首爾絕不能錯過的百貨公司，交通便利又處於觀光客最愛來的樞紐區域，想買頂級精品跟美妝來這邊可退稅超方便！

店鋪資訊
地址：서울 중구 소공로 63
百貨區時間：周一到周四10：30－20：00；周五到周日10：30－20：30
交通：首爾地鐵4號線會賢站7號出口；4號線明洞站5號出口

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

LOOKin, 首爾, 百貨

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