SEVENTEEN金珉奎成DIOR品牌大使！和周杰倫變同事　穿荷葉上衣好優雅

記者林明瑋／台北報導

DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使，與丁海寅、全球品牌代言人周杰倫成為同事，DIOR發布了兩張他的帥照揭示新身份，金珉奎穿上正式的西裝搭配運動鞋，又以荷葉高領上衣展現優雅，展現迷人魅力。

▲DIOR宣布男團SEVENTEEN成員金珉奎成為南韓品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

身高187公分的金珉奎，臉蛋、身材兼備，不但有大狗狗的可愛暱稱，更被認為是SEVENTEEN的門面擔當，無論正式、休閒、街頭，幾乎任何風格都能駕馭，也受到不少精品品牌青睞，曾今年2月赴巴黎時裝周參加DIOR大秀，時隔半年身份升級，品牌表示，金珉奎體現了DIOR魅力和獨特性的精神，並在男裝創意總監 Kim Jones不斷重塑設計中，展現大膽與創造力的結合。

▲金珉奎一身DIOR服裝，並把DIOR與STONE ISLAND聯名運動鞋的鞋帶擺出愛心。（圖／翻攝min9yu_k IG）



▲今年2月金珉奎赴巴黎時裝周參加DIOR 2024秋冬女裝秀。

日前金珉奎才在個人IG上秀出DIOR與STONE ISLAND的聯名運動鞋，還用鞋帶擺出了愛心，雙方的友好關係不言而喻，如今成為品牌大使，接下來必定會在更多DIOR的活動見到他的帥氣身影。

▲BLACKPINK成員Lisa成為LV全球品牌大使。

近日另一個引發話題的代言，當數BLACKPINK成員Lisa成為LOUIS VUITTON的全球品牌大使，原是CELINE代言人的她，從去年底開始穿戴的品牌有了變化，LOEWE、LV、DIOR的行頭陸續上身，今年初在巴黎參加慈善演唱會，身上的金色緊身衣與馬甲出自LOEWEW創意總監Jonathan Anderson之手，但兜兜轉轉都不離精品龍頭LVMH集團旗下品牌，讓人不禁聯想到她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的緋聞。

今年3月她驚喜現身LV在巴黎時裝周舉辦的2024秋冬女裝秀，如今終於宣布LV全球品牌大使的身份，LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière表示：「她的身上有一股大膽創新的精神和魅力，十分令我折服。她的音樂和時尚一樣大膽又富有創意，能夠陪伴她踏上這段旅程，是我的榮幸。」

▲Lisa穿上LV展現各式風情。