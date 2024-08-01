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誠品酒窖「香檳博覽會」松菸登場　007最愛也買得到

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▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會，內有007詹姆士龐德最愛香檳Bollinger。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

香檳迷注意了！誠品酒窖即起至8／4限定4天，在松山文創園區舉辦「法國香檳博覽會」，號稱是台灣歷來最大規模的香檳主題活動。博覽會中匯集46個法國香檳品牌，展出超過450款、共8000多瓶精選佳釀，無論你是有興趣入門，或早已是愛好者，都能一次飽覽香檳界的多種風采。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲「傳奇香檳王」Dom Perignon。

展場彷彿像是微型版的法國香檳區，從百年傳承的經典品牌到創新獨立小農，都能在此一遇，並有專業人員針對個人喜好提供選酒跟解說，不論你是初學者還是行家，都能找到適合自己的一杯。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲【Henriot NV CUVE 38 限量第1版─第6版珍貴套組】，吸引藏家矚目。

展場規劃了「百年菁英」、「創新突破」、「世紀傳奇」、「經典永恆」、「穿越時空」、「典藏霎那」共6大展區，蒐羅法國皇室最愛的Andre Clouet、傳承百年香檳家族Henriot、「香檳界勞斯萊斯」Krug、以頂級酒款「白中白香檳伯爵」聞名全球的Taittinger、LVMH集團時尚寵兒Veuve Clicquot，還有經常出現在007系列電影、詹姆士龐德最愛香檳Bollinger、不甜香檳原創始祖Pommery、來自「酒神噴泉」的獨立精緻小農香檳Domaine Collet Champagne等。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲被稱為香檳界勞斯萊斯的Krug。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲【Fleur de Passion, Diebolt-Vallois】套組精選香檳區著名白丘特級園白中白香檳。

主辦單位另安排專業侍酒師，每天推薦6至8款特色香檳，全時段可立飲體驗。博覽會期間另舉辦多場主題講座，包括誠品生活餐旅事業總經理吳明都、專業酒評家王鵬等專家分享香檳的釀造工藝與品飲技巧，深入探討各品牌的風味特色。這些講座採售票入場，為香檳愛好者提供了深入學習的機會。

▲誠品酒窖舉辦香檳博覽會。（圖／誠品提供）

▲【Cristal, Louis Roederer】水晶香檳套組是許多藏家的夢幻之選。

這場香檳盛會採售票入場制，單人票600元，雙人票1000元，票價包含品飲用的氣泡玻璃杯，現場消費可抵扣門票費用。博覽會期間，戶外還有知名「金星啤酒」快閃酒吧帶來最新Rose粉鑽啤酒、生啤、經典原味啤酒試飲體驗，無論初階酒迷還是資深品飲玩家，都能盡情享受美好微醺時光。

▲飲料商暑期快閃店。（圖／各品牌提供）

▲三得利頂級啤酒在台中和台北接力推出「神泡BAR」快閃店。（圖／品牌提供）

三得利頂級啤酒在台中和台北接力推出「神泡BAR」快閃店，從8／2至9／1限時登場。快閃店設計靈感源自日本東京旗艦店，以深藍色為主視覺打造高級質感的「神泡酒吧」氛圍。店內提供6款不同風味的頂級生啤酒，包括經典口味和限定隱藏版，讓啤酒愛好者能一次品嚐多種口感。

▲飲料商暑期快閃店。（圖／各品牌提供）

其店內最大亮點莫過於獨特的「神泡」體驗，店內提供「三得利頂級神泡Mlíko」，主打整杯「只有綿密啤酒泡沫」，其特色源自捷克的飲用方式，這種喝法將啤酒的香氣濃縮在泡沫中，讓飲者感受絲滑順口的泡沫口感。另還有快閃店限定販售的「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」，口感濃郁中帶有柔和的苦澀和淡淡的甜味，被譽為日本啤酒職人的夢幻逸品。

▲飲料商暑期快閃店。（圖／各品牌提供）

三得利表示，快閃店另推出「夏日3大清爽攻略」活動。消費者購買啤酒可獲得限量神泡拉花、下酒小點等好禮。完成指定社群分享任務還能參加抽獎，有機會獲得免費啤酒或半價優惠等獎項。「神泡BAR」從8／2至8／4於Park 2草悟廣場1樓次入口廣場；8／31至9／1於華山1914文創園區樹前草地。

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關鍵字：

香檳, 台灣, 博覽會, 誠品酒窖, 酒品

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