減肥期也能吃甜食！營養師教3招「減糖秘訣」　開心吃也能瘦下來

▲營養師教3招減糖小秘訣，讓你減肥期也能吃甜點。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

減肥不能吃甜食？想吃甜食又怕發胖？對於愛吃甜的「螞蟻人」來說，為了減肥完全不吃甜食，真的好難、好痛苦！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，即使是在減脂期，也不用一定要完全戒掉甜食，透過定量的方式，適量吃甜食，能讓你吃得開心，同時兼顧減肥，成功瘦下來。他就分享3招減糖秘訣，正在減肥又想吃點甜食的人快照著做。

根據WHO建議，將每日游離糖的攝取控制在總熱量的10%以內，有機會降低肥胖的風險，如果能降低到5%以下，對健康的好處可能更多，所謂的游離糖，簡單來說是額外添加到食物中的糖。

總熱量5%以下的糖到底是多少？蕭瑋霖舉例，男性如果以一天2000大卡來計算，能吃的糖量換算下來大約是25g；女性以一天1500大卡計算，能吃的糖量大約是18.8g。隨便拿一罐市售飲料來看，糖含量都有30g左右，更不用說其他調味料或是點心，隨便吃都會超過。

如果一開始覺得要將糖量控制在5%以下太難，也可以先以總熱量10%的含糖量來控制，慢慢地減少精製糖的攝取。以相同條件舉例，男性一天總熱量為2000大卡，10%糖量大約為50g；女性以一天1500大卡計算，能吃的糖量大約是37.5g。

蕭瑋霖建議，如果想吃甜食，盡量找有營養標示的食物來吃，控制好總糖量，減脂期也可以吃得很開心。但甜食畢竟是空熱量的食物，還是要攝取的控制頻率，他就給出以下3個減糖秘訣。

＃每周甜食攝取少於2次，每次只吃一種品項。

＃確認營養標示，每百公克糖含量小於5g的食物再吃。

＃每天至少喝2000毫升的水，取代含糖飲料或是果汁。