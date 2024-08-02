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夏天也不脫妝！YG彩妝師教「加強版定妝」　油皮、乾肌手法不同

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▲▼YG彩妝師教「加強版定妝」。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲彩妝師提醒，油肌和乾性肌的定妝手法不同。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

夏天最怕剛畫好美美的妝，一出門就脫妝卡粉變成大花臉，所以就算是乾性肌，定妝也絕對少不了，但不同膚質其實所需的定妝手法不同，正確定妝才能讓你妝持久不卡粉。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就針對油性肌和乾性肌兩種膚質，分享加強版定妝技巧，讓你即使在夏天也能維持柔焦細緻底妝一整天。

▲▼YG彩妝師教「加強版定妝」。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼YG彩妝師教「加強版定妝」。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃油性肌定妝法

容易出油的油性肌人可以直接用粉撲取粉，取粉後記得先揉搓一下，讓蜜粉能均勻地分布在粉撲上，從愛出油的面中開始，用按壓的手法定妝，尤其要注意按壓時不要拖蹭，會破壞底妝。而像是鼻翼、眼下等處容易脫妝，要少量多次疊加，所以更要選擇粉質輕薄、細膩的定妝產品，這樣才不會變得厚重。

▲▼YG彩妝師教「加強版定妝」。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼YG彩妝師教「加強版定妝」。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃乾性肌定妝法

乾性肌不容易出油，但是夏天也要做好定妝才不會脫妝。乾性肌的定妝，建議使用刷子按壓取粉，讓刷子均勻的沾上粉，一般乾性肌兩頰會很乾，所以將取完粉的刷子在外輪廓用輕輕點壓的手法定妝，鼻翼、眼下、嘴角等容易卡粉處不要另外取粉，直接用刷子上的餘粉按壓即可。

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▲▼ 定妝法。（圖／品牌提供）

▲I’M MEME 我愛修膚柔焦蜜粉餅，8g，NT$290。

I'MEME蜜粉餅系列一上市就收穫眾多好評、熱賣不斷，今年夏季特別新推出亞洲專屬膚色調「我愛修膚柔焦蜜粉餅」，擁有極細絲絨粉體輕盈且貼合肌膚，瞬間控油定妝且不厚粉，一拍瞬間輕薄貼合肌膚，瑕疵、毛孔全隱形，長時間展現磨皮般柔霧平滑膚況。

▲▼ 蜜粉 。（圖／品牌提供）

▲KOSE 美顏定格控油蜜粉(舒涼萊姆)，5g，NT$360。

KOSE美顏定格系列推出帶有薄荷萊姆香氣的控油蜜粉，添加沁涼感成分EX，控油持粧之餘，也賦予肌膚舒爽清涼的消暑完粧感受，並運用透亮冰藍色粉體，還能修飾泛紅，提升肌膚瑩亮透明感。

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美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 底妝, 粉底, 定妝, 秘訣, 手法, 膚質

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