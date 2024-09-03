De Beers捕捉動物野性美　珍罕美鑽放閃、可轉換設計穿搭更自由

時尚中心／台北報導

英國頂級珠寶品牌De Beers Jewellers讚頌動物王國的獨特美麗與非凡魅力，推出品牌史上規模最大的高級珠寶系列Forces of Nature，以全新作品展現令人耳目一新的天馬行空想像力與精湛珠寶工藝。該系列以非洲南部原生動物為創作靈感，致敬動物王國的非凡生命力，藉由8個套組共58件傑作，彰顯該地區與品牌的深刻淵源。全系列中有近半數的作品都採用可轉換式設計，讓珠寶穿戴更隨心自由，同時推出不少適合男性穿搭的胸針、袖扣和領針等，引領高級珠寶搭配多變性的趨勢。

▲靈感源自霸氣公獅的De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection套組，金珠裝飾與鑽石光芒交相閃耀。

致敬大自然與動物王國

Forces of Nature高級珠寶系列以8大主題致敬動物王國的獨特美麗與非凡魅力，同時也彰顯牠們深刻的守護寓意。靈感源自大象的Tenderness主題，將牠以智慧、高度社交連結和用於表達愛意的觸覺轉化為浪漫珠寶，兩條相互交織的象鼻代表了愛和善良，也象徵永恆的愛與忠誠，因此運用心型圖騰與白鑽烘托甜蜜的粉紅鑽；Protection套組則受獅群中領導者與保護者公獅啟發，而鑽石也有古老的守護寓意，均為安定力量象徵而完美結合。

▲模特兒指間戴著大象造型的De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness鑽石皇冠式戒指，搭配同系列鑽石手環。

代表獨特與自由奔放性格的斑馬，則由飾以黑漆條紋與明亮白鑽的Individuality套組完美詮釋；Magnetism主題描繪了豹的優雅與美麗，鑲嵌在黑色鍍銠金屬中的珍稀橄欖綠鑽石點綴呼應其眼睛；舉止高雅的長頸鹿則啟發Dignity套組的設計，每一頭長頸鹿的紋路都是獨一無二，結合抛光白鑽、彩鑽和褐色鑽石原石呼應其圖案的鑽石亦然。

▲模特兒佩戴De Beers Forces of Nature高級珠寶系列中，靈感源自斑馬的Individuality圓牌項鍊與可拆式半月形吊墜耳環。

▲模特兒反戴豹主題的De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Magnetism可轉換式鑽石項鍊，並搭配同系列鑽戒。

擁有一對高聳螺旋狀長角的大彎角羚，與神秘氣質和靈性密不可分，成為Spirituality套組靈感來源；而予人強悍印象的非洲水牛是堅實穩固的代表，催生出充滿力與美的Stability套組；受雄壯犀牛啟發的Fortitude主題，則以稜角分明的輪廓凸顯此古老動物勇敢無畏的氣勢。

▲模特兒佩戴受犀牛啟發的De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石袖扣鍊式領針與鑽石圖章戒指。

珍稀天然彩鑽閃耀奪目

De Beers Jewellers傳承自1888 年以來的超卓鑽石專業，是全球唯一一個與鑽石之源擁有直接連結的奢華珠寶品牌，於Forces of Nature高級珠寶系列中巧妙融合各式顏色與切割的珍罕鑽石，呼應自然界的豐富多樣性，當中更採用4顆來自 De Beers的 Natural Works of Art系列中的珍稀鑽石，為作品更添不凡氣勢。

▲De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Dignity Masterpiece鑽石戒指，主石來自Natural Works of Art系列2.03克拉枕形切割豔彩橘鑽，訂價約台幣3億8685萬元。

以Dignity Masterpiece鑽石戒指為例，此件作品為 Forces of Nature系列中單價最高之作，訂價約台幣3億8685萬元，其主石來自Natural Works of Art系列的珍稀非凡2.03克拉枕形切割豔彩等級橘鑽，難能可貴的迷人色調與周圍的褐色鑽石原石和拋光黃鑽輝映，讓人聯想到長頸鹿身上的花紋，圓形明亮式白鑽構成了逐漸收窄線條，則呼應長頸鹿頸部的優雅美態；另一枚焦點彩鑽則是Tenderness Masterpiece鑽石項鍊中的一顆 3.01 克拉帶褐色的粉紅鑽，這顆獨具一格的粉紅鑽石採用梨形切割，柔美的色澤象徵大象的溫暖和溫柔，而其梨形曲線則抽象呈現象鼻的柔和起伏。

▲De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness Masterpiece鑽石雞尾酒項鍊，主石來自Natural Works of Art系列3.01 克拉梨形切割帶褐色的粉紅鑽。

特殊材質結合超卓工藝

而在材質運用上亦有創新，De Beers Jewellers採用鈦金屬、漆藝等，並在許多作品中運用隱藏式的鏤空設計細節巧思，不僅盡顯藝術美感，也大幅提升穿戴的舒適性。以犀牛為靈感的Fortitude鑽石圖章戒指，前衛的造型即是以稜角分明的輪廓採用磨砂鈦金屬製成，與與犀牛猶如盔甲的外觀巧妙呼應，中央部分則為鑲嵌3.17 克拉暗彩帶綠色的黃鑽的單鑽戒指，可以單獨佩戴，也可搭配鈦金屬嵌套組合佩戴；漆藝的運用在斑馬主題的Individuality套組中精采呈現，以 Individuality 鑽石雞尾酒戒指為例，斑馬代表性的黑白條紋以黑漆與白色美鑽交織而成，從側面欣賞時斑馬的輪廓清晰可見，並完美烘托上方珍稀的17.18 克拉正方祖母綠式切割黑鑽。

▲De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Fortitude鑽石嵌套式圖章戒指稜角分明的輪廓採用磨砂鈦金屬製成，中央3.17 克拉梨形切割帶綠色的黃鑽戒指可單獨佩戴。

▲De Beers Forces of Nature 高級珠寶系列Individuality鑽石雞尾酒戒指，鑲有17.18 克拉正方祖母綠式黑鑽。從側面欣賞時，黑漆與美鑽交織出斑馬輪廓。

演繹霸氣公獅的Protection套組帶來9款閃耀18K金珠和鑽石光芒的作品，藉由盾形獅鬃，將目光延伸至中央深具分量的主石。其中一款鑽石項鍊與胸針兩用之作，彰顯De Beers Jewellers精湛工藝，由五條金珠織成項鍊，每顆金珠都經過精雕細琢可靈活滾動，並隨著佩戴者的動作輕輕搖擺，項鍊中央橢圓形吊墜下飾以黃色鑽石原石和拋光白鑽流蘇，流蘇部分可拆下另行配搭三角形的胸針佩戴。

▲De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Protection項鍊中的流蘇部分可拆下，另行配搭三角形的胸針佩戴。

可轉換式設計變出驚喜

近年來高級珠寶領域吹起可轉換式風潮，De Beers Jewellers發揮創意，Forces of Nature高級珠寶系列近半數的作品都採用可轉換式設計，提供搭配靈活度和造型多變性，給予收藏家滿滿的驚喜。詮釋長頸鹿高雅形態的Dignity套組中的華麗代表作為可轉換式鑽石流蘇項鍊，採三件式設計搭配精緻的鏤空金工，密釘鑲白鑽和色澤濃郁的褐色鑽石原石璀璨輝映，每層項鍊均可獨立佩戴或組合配搭，其中兩條項鍊的 V 形輪廓致敬長頸鹿的優雅姿態，最下層的流蘇垂墜部分亦可拆下另外搭配細鍊佩戴；鑲嵌3.01克拉枕形鑽石象徵大彎角羚項首的Spirituality鑽石長項鍊，亦是可轉換珠寶，共有3種穿戴方式，中央的大彎角羚圖案可取下作為胸針，而項鍊則可作為經典的鑽石項鍊佩戴，隨心變化的穿搭方式更有魅力。

▲模特兒佩戴De Beers Forces of Nature高級珠寶系列中，靈感源於長頸鹿的Dignity可轉換式三層項鍊，最下層可搭配流蘇裝飾更顯華麗。



▲De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Spirituality鑽石長項鍊，共有3種穿戴方式，中央的大彎角羚圖案可取下作為胸針，長項鍊部分亦可單獨佩戴。

Forces of Nature高級珠寶系列同時有豐富的設計適合男性穿搭，以非洲水牛強發想的Stability套組，呈現霸氣的鑽石皇冠式戒指、袖扣、領針等作品，均為男性穿搭的品味之選，彎向空中的牛角鑲嵌拋光褐色鑽石，再搭配中央金字塔型褐色鑽石原石展現非洲水牛強悍形象，品牌同時彰顯出眾的工藝，金字塔形原石講求專業的鑽石鑲嵌技術，與軌道式鑲嵌和密釘鑲拋光鑽石的對比成就精緻設計。

▲模特兒佩戴受非洲水牛啟發的De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Stability鑽石戒指與鑽石領針。

致敬鑽石之源守護自然

全新Forces of Nature高級珠寶系列不僅頌揚非洲大自然的壯麗，更承載獨特的精神意義，彷彿佩戴者能與特定動物之間心靈相通，同時也呼應De Beers Jewellers長年來致力於推動其「建設永恒」（Building Forever）目標的永續發展計畫，積極幫助其鑽石生產國的當地社區發展，更顯每一件珠寶臻作的珍貴與獨特意義。多年來品牌一直視守護自然與保護野生動物為核心使命，包含在非洲南部的「移動巨人」（Moving Giant）大象遷徙計畫等生態保育工作正是其中例證之一，也應證品牌朝永續之路邁進、守護自然的決心。

▲模特兒佩戴De Beers Forces of Nature高級珠寶系列Tenderness 套組，致敬動物王國的溫柔巨人——大象。