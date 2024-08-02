小米推父親節優惠65吋電視1.8萬有找　掃拖機器人現省1.4萬元

▲小米推父親節與在台8周年滿額回饋，65吋電視僅需1.8萬元就能買到。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為慶祝小米之家8周年和即將到來的父親節，小米推出了一系列特價與優惠活動。其中Xiaomi掃拖機器人X10+的優惠最為驚人，原價26,995元直接特價12,495元，現省14,500元。65吋智慧顯示器特價再現，整台搬回家18,000元有找，對於想要升級家庭娛樂與清潔設備的消費者來說，是時候快來研究出手。

即日起至8／31期間，全台32間小米之家舉辦「來店消費享涼夏禮、滿額週週抽 10 萬豪禮」，到店消費滿1,000元，即贈「Xiaomi 8 週年涼夏扇」；購買指定手機、平板 Redmi Pad Pro則加贈「Xiaomi 8週年涼夏防水包」。消費滿1,000元並於小米台灣官方 FB社群指定貼文進行曬單，即可參加「週週抽 10 萬好禮送不完」活動，有機會將最大獎智慧顯示器Q2 65吋抱回家。

▲掃拖機器人X10+ 配置智慧清潔工作站，可支援多功能如自動集塵、清洗拖布、熱風烘乾和注水。

小米本次針對掃拖機器人，推出不少折扣品項，掃拖機器人X20原價9,995元，降至8,995元，省下1,000元；掃拖機器人S10+優惠更好，從原價9,995元降至6,295元，優惠幅度達3,700元。無線吸塵器G10 Plus從原價7,495元降至5,995元，節省1,500元。此外也推出S20+新品，強調水箱、導航與避障功能升級，支援地毯升壓模式，且配備5200mAh大電量電池，連續清潔時間最長可達170分鐘，售價6,795元，預計8／6正式開賣。

▲掃拖機器人 S20+ 支援地毯升壓模式，經由超聲波感測器進行地毯檢測，碰到地毯會自動將吸力切換到下一個級別。

而對於需要更新家中顯示設備的消費者，智慧顯示器A Pro 32吋和Q2 65吋都推出優惠折扣，32型智慧顯示器原價4,799元，特價3,999元，；65型智慧顯示器Q2原價35,999元，特價17,999元，現在出手整整省下18,000元。小米智慧氣炸鍋6.5L也有小幅優惠，從原價2,995元降至2,695元，省下300元。

▲嘉儀在台40周年也推出特定品牌優惠活動，滿額可獲贈品。

嘉儀近期針對在台40周年，推出回饋活動，即起至8／31期間，消費者購買嘉儀代理之洗碗機、冰箱、酒櫃產品，於9／15前完成線上登錄，可依消費金額門檻獲得贈品二選一。贈品包含廚房用具、廚房家電及健康家電等，同時還可參加總獎金40萬元的現金抽獎活動，抽獎資格以購買台數計算，最大獎將可獨得10萬元現金。