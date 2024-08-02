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拳后林郁婷合體羅嘉翎時尚照曝！精品造型帥美破表　霸氣反擊性別爭議

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記者鮑璿安／台北報導

巴黎奧運上台灣拳擊女將林郁婷以女子57公斤級出賽，被捲入性別議題的她仍會以最佳狀態為台灣爭取榮譽，出賽前她與跆拳道選手羅嘉翎一同拍攝VOGUE TAIWAN八月號封面，有別於賽場上的打扮，兩人的時尚之姿令人眼前一亮。

▲林郁婷與羅嘉翎 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲林郁婷與羅嘉翎 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲林郁婷與羅嘉翎一同拍攝VOGUE TAIWAN八月號封面。（圖／VOGUE雜誌提供）

羅嘉翎與林郁婷在時尚雜誌拍攝中，仍展現賽場上的堅定魅力，兩人換上紅白色系造型，羅嘉翎身穿PRADA皮革外套搭配Tiffany HardWear系列項鍊，露出專屬的腰帶專業架勢十足；而林郁婷則以FERRAGAMO米白色外套混搭隊服，兩人一舉一動流露強大的氣場，展現陽剛與柔美一體的氛圍。

▲林郁婷與羅嘉翎 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲林郁婷身穿 BALENCIAGA塗鴉連帽外套 。（圖／VOGUE雜誌提供）

林郁婷接觸拳擊至今16年，經歷上百場比賽，2022年拿下杭州亞運和世錦賽雙金牌，唯一的目光就是放在巴黎奧運的獎牌上，她說：「在經歷了性別爭議後，我更想證明自己。能夠站上奧運的舞台，就已經讓所有謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎?從小努力到現在，追逐夢想的腳步沒有停止，現在離金滿貫更近一步，更靠近終極目標。」

▲林郁婷與羅嘉翎 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲羅嘉翎配戴Tiffany Lock系列項鍊、Tiffany T系列手環 。（圖／VOGUE雜誌提供）

而羅嘉翎成為本次奧運唯一的台灣跆拳道代表，她也相當期待之後的比賽，「身為運動員，對於年紀的增長當然有擔憂，但這同時也是優勢，因為年紀大經驗就會相對豐富。其實國外很多選手都是打到三十幾歲，關於這一點我不擔心，我反而很期待未來的自己會成為怎樣的選手」。

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關鍵字：

巴黎奧運, 台灣選手, 拳擊, 跆拳道, 林郁婷

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