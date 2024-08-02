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夏季不脫落「原生美肌妝」教程！全天候自帶濾鏡超封神

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BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季很容易有脫妝的問題，但是不上粉底，毛孔、瑕疵簡直超猖狂，看起來整個人沒精神，甚至會有髒髒的感覺，BOBBI BROWN全球資深彩妝師小寶，就親自示範夏季不脫妝的美肌秘訣，少量的粉底就可以輕鬆有完美狀態，毛孔痘疤全隱形，而且一整天不暗沉。

【粉底上妝步驟】

1.先用「橘子乳霜」維他命完美乳霜取適量之後，在手心揉勻，輕壓在兩頰乾燥區域，讓最乾的地方有最剛好的滋潤，剩下再帶到額頭、鼻翼。

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

2.接著使用大師粉底刷沾取少量粉底液，先用「按壓」的手法，上在鼻翼、額頭的T字部位。

3.再沾取適量的粉底，從面中往下45度斜刷，讓粉是從最需要遮瑕的臉部中央，慢慢少量淡出到輪廓線，打造出輕盈宛如天生肌膚的質感妝容。

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

4.使用手指的溫度，稍微輕壓一下鼻子部位，讓粉底透過溫度可以更加貼合凹凸不平的毛孔，讓妝容更均勻。

5.挑選適合自己肌膚的蜜粉，用刷具沾取之後，先從T字部位輕拍，餘粉再掃到兩頰，定妝同時又不會讓膚況乾燥卡粉。

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

【推薦單品】

＃BOBBI BROWN 霧光持久粉底液，30ml、售價2400元

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

強調肌膚原生之美的BOBBI BROWN，瞭解亞洲女性想要自然又遮瑕的無重力持久底妝，在8月重磅發表全新的霧光持久粉底液，水潤質地卻帶有高遮瑕的細膩粉質，重點是使用起來超貼膚均勻，完全不會有厚重面具感，完全不需要太多技巧，就可以輕鬆完成持久柔霧妝容，而且一整天不暗沉，簡直美肌開外掛，就像是原本肌膚一樣，不用補，也整天完美。

＃嬌蘭 24K純金絲光氣墊粉餅00N（PUCCI限量版），售價3810元

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

精緻奢光製造機的嬌蘭24K純金底妝系列，從推出就紅到現在，其氣墊粉餅更是很多懶人快速出門的好物，這次更攜手義大利時尚品牌PUCCI，全新打造出繽紛經典的Marmo圖案和金色搪瓷效果，鮮明對比的色彩展現出時髦態度。

＃YSL 超模光感精華水氣墊－高訂菱格版，售價3180元

BOBBI BROWN,嬌蘭,YSL,彩妝,底妝,粉底,。（圖／品牌提供）

YSL的粉氣墊向來在顏值與妝感上，都很會擄獲女孩的心，這次再度推出限定包裝的高訂菱格版，換上具有異材質感的絎縫菱格外殼，金色LOGO加持奢華質感，不僅帶在身上就像是時尚配件，60%水光精華成分，一拍保濕光立刻擁有。

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BOBBI BROWN, 嬌蘭, YSL, 彩妝, 底妝, 粉底

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