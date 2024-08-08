無需每天聯繫但「友誼長存」　是長大後最珍貴的情誼

文／女子學

你的手機通知中，有沒有一個人是他傳了一堆訊息，你也可以不用馬上放下手邊的事去回覆。你可以繼續做自己的事情，等到夜深人靜，躺在床上休息時，才想起今天有好多話想跟他說。

一生中能擁有這樣的朋友，大概是很好的緣分與福報吧！無需耗費太多的心思去經營這段友情，平常各自在生活中忙碌，但只要雙方皆有空，就會馬上約出門踩點餐廳，或是找個能久坐的地方大聊特聊，這樣的關係舒適又自在。我們對待彼此沒有企圖與算計，只有滿滿的「分享慾」，每次注意到與他有連結的事與物，都會存放在心中，待有空時與他分享。

▲舒適又自在的關係是許多人追求的。（圖／iQIYI）

「友誼長存」是這種關係最好的祝福

這樣的關係大概是長大後最珍貴的情誼。在成長路上的每個分界點，我們經常與許多不同的人遇見與道別，不是錯過就是別過。人啊，就是一個來一個去，在走進不同的生活後，還能持續保持聯絡的，真的都是時間留下最好的禮物。「友誼長存」大概是這種關係最好的祝福。

這樣的朋友，通常不會在你光芒萬丈的時候捧你，反而還會吐糟你。可是，當你在經歷人生低潮時，他們絕對會以各種不同形式的陪伴來關心你。有時候不一定是主動詢問你發生什麼事？反而會從分享自己的近況，來轉移你的悲傷與難過，讓你看見生活還是有美好的一部分。

再者就是主動詢問關心派的，他們基本上是你人生中的導師，他們可以感受到你的正經歷著生活給予的磨難，或是他們已走過你正在走的路，所以每當他們意識到你生活不順心時，他們都會主動關心介入，並引導你走在正確的方向中，這樣的關係，有誰捨得遺失？

▲能擁有這樣的朋友，也代表著你們都是很專注、用心生活的人。（圖／Netfilx）



想擁有這種朋友，你也要先專注在自己的生活中

人家常說：「物以類聚。」從另一個層面看，能擁有這樣的朋友，也代表著你們都是很專注、用心生活的人，能接受對方很久不回訊息，也要你夠忙，否則很多人在精神層面中，是很依賴朋友的，只要朋友已讀不回或是不讀不回，他們就會開始胡思亂想，內心馬上會演出無數個小劇場。當然，這種狀況是排除重要與緊急的消息，若是你發生緊急狀況想聯繫對方，卻被視而不見，那種朋友也可以斷一斷了。

這樣的關係不見得人人都有。其實，若沒有也無需自怨自艾。你要相信只是還沒遇到而已。這時的你，更該把重心放在自己的生活上，熱愛自己正在做的事物，眼神有光的人，在哪都能遇見志同道合的知己。所以，「好好生活」是最重要的事。

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