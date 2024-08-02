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麟洋配闖進金牌戰　王齊麟奧運幸運手環發威

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▲▼李洋與王齊麟打進決賽 。（圖／路透社）

▲羽球好手王齊麟（右）佩戴FRED「Force 10」系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊在巴黎奧運奮戰。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

與李洋搭擋在巴黎奧運尋求羽球男雙衛冕的王齊麟，今（2日）再次戴上他的好運手環—法國珠寶品牌FRED「Force 10」系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊上場，與李洋成功擊退世界第2的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）與拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），聯手闖進決賽，粉絲無不期待幸運首飾再發威，助他們周日金牌戰能擊退大陸隊一舉奪金。

▲▼戴資穎FRED 。（圖／翻攝IG）

▲FRED Force 10系列「#GoBeyond」特殊奧運限定款手鍊。（圖／FRED提供）

巴黎奧運場上運動員競技，不少人都會戴著幸運物上陣，與台灣網壇「百搭女王」謝淑薇一同聯手挑戰奧運網球女雙的20歲小將曹家宜，此次就戴著愛牌喬治傑生（Georg Jensen）首飾征戰，雖然8強與捷克組合拚到「超級搶十」吞敗止步，但已經追平台灣網球女雙奧運最佳成績紀錄。

▲▼曹家宜 。（圖／路透社）

▲謝淑薇（左）和小將曹家宜聯手拚奧運網球女雙，曹家宜戴著喬治傑生FUSION 系列出征。（圖／路透社）

首度站上奧運賽場的曹家宜，此行戴著丹麥品牌喬治傑生18K 玫瑰金、18K 黃金及18K白金三種材質打造的 FUSION 項鍊，鍊墜中央處以鑽石鑲飾點綴低調放閃，她同時搭配18K金FUSION鏤空線條耳環，與她的小麥肌膚色完美輝映，也成為她比賽的貼身幸運物。

▲▼Georg jensen 。（圖／公關照）

▲曹家宜戴的喬治傑生FUSION系列18K金鏤空耳環。（圖／喬治傑生提供）

▲▼Georg jensen 。（圖／公關照）

▲曹家宜同時戴喬治傑生FUSION系列18K金、玫瑰金、白金鑲鑽項鍊。


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關鍵字：

巴黎奧運, 曹家宜, Georg Jensen, 王齊麟, FRED

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