超夯心測！哪個畫面最溫馨？秒測你對伴侶的依賴性有多強

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書

有的人天生依賴心比較重，尤其在感情中更是明顯，一旦談了戀愛就習慣性地依賴另一半，甚至希望每時每刻都能跟伴侶膩在一起。你會很依賴你的另一半嗎？還是比較獨立呢？最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，能快速測出你對伴侶的依賴性程度，快來看看你的依賴性有多強。

Q：請以第一眼直覺，選出你認為最溫馨的畫面？

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A：對伴侶的依賴程度90%



選擇A的你，對於伴侶的依賴程度非常高，如果在條件允許的情況下，你甚至會想要一直黏在另一半身邊，每次和另一半分開，對你來說就像是「生離死別」，彷彿沒有對方在身邊，你就會覺得自己的生活過得非常空虛、乏味。

B：對伴侶的依賴程度20%



選擇這個選項的你，一直以來都是比較獨立的人，在感情裡也是，即使你再喜歡對方，也覺得彼此都該有自己的生活，你也不會因為很在意對方就亂吃醋，或是懷疑對方變心。這樣的你在另一半眼中，往往是非常有魅力的。

C：對伴侶的依賴程度60%



選擇C的人，對另一半的依賴性不低，甚至有時候會顯得比較強，即使你和另一半目前還沒有步入婚姻，但其實你已經自然而然地將對方視為家人了，所以當你遇到困難、不順心的時候，你經常會下意識地依賴對方。

D：對伴侶的依賴程度50%



這類型人在感情生活中並非一直都很依賴伴侶的，對你來說，即使再喜歡另一半，你也依舊需要一定的私人空間，這不代表你不愛了，只是一直跟另一半待在一起，容易讓你覺得有負擔感，很可能會產生矛盾、衝突。